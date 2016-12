Florida no tiene reinas, tiene a Pitbull

Pitbull publicó su contrato por un millón de dólares con la agencia de promoción turística de Florida a través de Twitter el jueves, dos días después de que el presidente de la cámara de presentantes demandara para conocer los detalles del acuerdo que incluyó la producción de un video para la canción "Sexy Beaches".



Pitbull tuiteó "REVELACIÓN TOTAL-FLORIDA" con un link al contrato de 11 páginas para producir el video de "Sexy Beaches" para Visit Florida y promover el hashtag #LOVEFL en sus redes sociales y durante sus conciertos.



"Ha sido un honor representar a Miami y al Estado Soleado. He llevado a Miami y Florida por todo el mundo, mucho antes de cualquier contrato y lo seguiré haciendo", escribió Pitbull.



El presidente de la cámara de representantes Richard Corcoran presentó una demanda el martes en un intento por revelar los detalles del contrato. Visit Florida se negó a decir cuánto le había pagado al cantante de origen cubano, cuyo nombre verdadero es Armando Christian Pérez, ni los detalles del acuerdo, argumentando que era un secreto comercial.



A Corcoran esto le pareció inaceptable. Dijo que los contribuyentes deberían saber cómo Visit Florida está gastando su dinero.



"Es desafortunado que se haya necesitado un litigio para desvelar el secreto de este contrato particular", dijo Corcoran en un comunicado publicado por su oficina. "Fue un camino largo e innecesario por argumentos de secretos comerciales, amenazas de juicio y fondos públicos pagados por los contribuyentes".



Un abogado de Pitbull dejó que el tuit hablara por sí mismo.



"No habrá más comentarios de parte del equipo de Pitbull", dijo Leslie José Zigel en un correo electrónico.



Visit Florida no respondió un correo ni una llamada telefónica en busca de comentarios.



El video presenta imágenes de mujeres divirtiéndose en la playa, así como imágenes de hoteles famosos de Florida como el Fontainebleau de Miami Beach y el Hotel Don CeSar en St. Pete Beach. Termina con una imagen del hashtag #LOVEFL escrito en la arena.



El coro de la canción dice: "I want to go somewhere exotic/Let the sun massage my body/Meet a sexy stranger in the lobby" (Quiero ir a un lugar exótico/que el sol me dé un masaje/conocer a una extraña sexy en el vestíbulo).



El video tiene cerca de 10,7 millones de vistas en YouTube.