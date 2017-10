Flamenco Mirabelli: un caminante del arte

Desde chico creció en una familia donde el arte se respiraba de manera diaria. Su padre músico, su hermano cantante lírico. Así fue cómo comenzó a estudiar música para más tarde sumergirse en un mundo que lo llevaría por los fascinantes pasillos del teatro y las letras. Mendocino, pero radicado hace 20 años en su querido San Telmo, Buenos Aires , Fabián Flamenco Mirabelli es y será un artista que hace de las suyas donde nuestra provincia y el país entero lo disfruta.





Hace poco Flamenco –músico, escritor y actor– visitó su tierra natal por varios motivos. Uno de ellos el interés por seguir mostrando su segundo libro El verdadero hombre de cristal –el primero se llamó Risas en la espalda, que presentaba una reseña de los lugares históricos de Buenos Aires y Mendoza– que salió a la luz en diciembre pasado.





El mismo está dedicado a 50 personajes hombres entre los que se encuentran el Flaco Suárez, el Loco Juan, el Papito Barloa, Pipo Cipolatti y Jorge Guinzburg, entre otros.





"Son una reseña de cómo yo veo a esos personajes, está buenísimo. Me encanta, porque yo lo vendo mucho caminando por la calles de Buenos Aires y acá también. Me junto con amigos, lo ven y eso me nutre mucho", afirma Mirabelli sobre su libro que lo planteó con un formato de bolsillo para que "la gente pueda llevarlo a todos lados".





Pero eso no es todo. El escritor mendocino presentará en diciembre su tercer libro, Verde –en referencia al renacer constante de la mujer– que contará con 50 personajes mujeres latinoamericanas como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Juana Azurduy, China Zorrilla y algunas otras inventadas que uno, al leerlo, tendrá la posibilidad de identificar a alguna persona cercana, como por ejemplo a una abuela, una tía o una amiga.





Mirabelli-2.jpg El verdadero hombre de cristal es su segundo libro.



"La idea no es hacer una biografía, sino una nota de mi visión sobre ciertas mujeres. La mayoría fueron seleccionadas, porque de algún lado me llegaron. Musicalmente, por su historia, por su lucha, por su soledad, por estar, por no estar, por el poco tiempo que por ahí pasaron por el mundo. Por ejemplo, está Evita, no por el lado político, sino por el lado mujer; ella arrancó siendo una actriz. O Rigoberta Menchú, que es una mujer que se ha dedicado la paz y así fue cómo encontré algunas mujeres terriblemente poderosas por su simpleza. La verdad me encantó el proceso", confiesa Mirabelli.





Además, el mendocino que hace más de dos décadas trabaja en teatro, estrenará en los próximos meses su nuevo unipersonal, Fli Funk.





El show combinará la música funk y la actuación del actor que con un juegos de luces crearán un clima donde el personaje vivirá de manera divertida e intensa todo lo que le genera el género musical.





"Adoro el funky. Y este es un personaje fanático del funk que muestra cómo lo siente. Es más llevadero, más divertido. Tiene un poco de interacción con el público lo cual yo no he hecho nunca eso en estos 20 años", cuenta Flamenco que generó risas en el público nacional y uruguayo con su unipersonal Chico Bestia con el que trabajó durante cinco años.





Así las cosas, Mirabelli también incursionará por primera vez en el mundo televisivo con El adoquín, un piloto que comenzará con la historia del barrio porteño de San Telmo, su cultura, charlas de café con artistas destacados, personajes y lugares típicos.





"Estamos muy contentos, porque la idea es hacerlo en otros barrios también. Me encantaría hacerlo en Mendoza, estaría buenísimo. Acá tenemos cosas típicas como las fachadas de las bodegas, las acequias", cierra Mirabelli.