Finalmente llegó la hora del regreso de Twin Peaks

"Twin Peaks", la mítica serie televisiva que el cineasta David Lynch convirtió en una de las obras de culto más influyentes en la cultura popular, vuelve a la televisión después de 25 años con 18 episodios de una hora que comienzan esta noche, a las 21, por el canal estadounidense Showtime.



Creada por David Lynch y Mark Frost, la serie se emitió por primera vez en la cadena de televisión ABC el 8 de abril de 1990 y finalizó el 10 de junio de 1991, con una duración de 29 episodios más el piloto, divididos en dos temporadas que le dieron forma a una de las ficciones más extrañas de la televisión de la época.



Ambientada en una pequeña ciudad de 51.201 habitantes que le da nombre a la serie, la historia sigue los pasos del agente del FBI, Dale Cooper, quien llega para investigar el asesinato de Laura Palmer, una popular estudiante de secundaria cuyo cadáver es encontrado por la policía local dentro de una bolsa de plástico, a orillas del lago Black.



Laura Palmer, una joven que aparentemente tuvo una vida ideal -pero que a medida que avanza la historia se van descubriendo sus oscuros secretos-, conmociona con su muerte de tal manera al pueblo que lo sumerge en un estado inquietante, onírico, misterioso y sombrío, propio del cine de Lynch, que ya había sido elogiado por su película "Blue Velvet".



A pesar de sus bajos ratings y de su corta duración, la serie quedó impregnada en el imaginario cultural de la época y, con el tiempo, se convirtió en una obra de culto que pudo condensar, como ninguna otra, la trama de suspenso con el melodrama, el terror sobrenatural con el humor, el policial con el universo onírico que forma parte del estilo de Lynch.



"Volveré a verte en 25 años", le dice una extraña versión de Laura Palmer al agente Cooper en The Black Lodge, una oscura dimensión paralela ambientada con las famosas cortinas rojas que funcionan como límite entre la realidad, el sueño, la pesadilla y la locura, donde el agente recibe enigmáticas pistas para su caso.



26 años después (25 desde la película "Twin Peaks: Fire Walk with me", que extendía el universo de la trama como precuela), Frost y Lynch se lanzan con 18 episodios de una hora que tienen la novedad de haber sido dirigidos todos por Lynch y la sorpresa de contar nuevamente con la música del compositor Angelo Badalamenti, quien pasó a la historia con la música original de la serie.



La tercera temporada, que Showtime presentará en un doble episodio estreno a las 21 de esta noche en Estados Unidos, regresa después de un cuarto de siglo con muchos de sus actores originales, configurando el mayor tiempo transcurrido entre temporadas de la historia de la televisión estadounidense.



También se confirmó la incorporación de diversas personalidades como Naomi Watts, Laura Dern, James Belushi, Tom Sizemore, Larry Clarke, Monica Bellucci, Michael Cera, Trent Reznor, Sky Ferreira, Eddie Vedder, Tim Roth y Sara Paxton, entre otros.



A lo largo del tiempo la serie, que anticipó los recursos cinematográficos en televisión, generó un universo de referencias culturales que no solo abarca el mundo audiovisual sino que tiene una importante influencia en otras artes como la literatura y la música, generando comunidades de fanáticos alrededor del mundo.



"True Detective", "The Killing" y "Fargo" son algunas de las series contemporáneas que tienen elementos reconocibles de Twin Peaks, así como la ya clásica "The X-Files" (Los expedientes secretos X): uno de sus protagonistas, David Duchovny, que interpreta al agente Mulder, se dio a conocer por su pequeño pero divertido papel en Twin Peaks, donde interpreta a un policía transexual.



Además de sus climas sombríos y la imponente presencia del paisaje, la serie se destaca por presentar personajes inolvidables: Dale Cooper (Kyle MacLachlan); el sheriff Harry S. Truman (Michael Ontkean); Bobby Brigs (Dana Ashbrook); Audrey Horne (Sherilyn Fenn); Laura Palmer (Sheryl Lee) y el propio David Lynch como el agente Gordon Cole, entre muchos otros.



La inquietante figura de Laura Palmer fue retomada por diferentes artistas: Marilyn Manson la homenajea en el tema "Wrapped In Plastic"; el grupo británico Bastille compuso un LP con su nombre; el músico estadounidense Moby la cita en un tema, y en Argentina la editorial Gárgola creó la colección "Laura Palmer no ha muerto", por mencionar solo algunos homenajes.



Incluso el propio David Bowie aparece en algunas escenas de "Twin Peaks: Fire Walk with me", la película dirigida por David Lynch en 1992 que funciona como precuela de la serie: narra los acontecimientos previos a la historia de la serie, centrándose en los últimos días de vida de Laura Palmer, atormentada por las pesadillas encarnadas en la terrorífica figura de Bob.



La serie, quizás, no se explica sin el aporte de Badalamenti, compositor estadounidense de origen italiano que colabora habitualmente con Lynch y que creó la música perfecta para la historia: melodías oscuras, emotivas, inquietantes que funcionan como un mantra inconfundible de la serie.



Mientras terminaba de concebir una historia donde la música, la narración y la imaginación estén conectadas, Lynch le pidió a Badalamenti que se imagine en el bosque de noche solo, con el sonido del viento y de los búhos, y que poco a poco fuera viendo una adolescente emerger de la oscuridad. El resultado arrojo "Falling" cantando por la subyugante Julee Cruise y el instrumental "Laura Palmer´s Theme", ambas inolvidables canciones de la serie.



Y es que la importancia de la naturaleza no es menor en la serie: el fuego, el viento, el agua y, sobre todo, el bosque son fundamentales para entender la historia; el paisaje, de alguna manera, es uno de los personajes centrales de la historia concebida por Lynch. De ahí la célebre frase: "Fire Walk with Me" (Fuego Camina Conmigo), que ya forma parte de la cultura popular.