Fin de la espera: llega el documental de Lady Gaga

"Gaga: Five Foot Two", el filme documental de Netflix sobre la estrella pop estadounidense Lady Gaga , podrá verse a partir del viernes a través de su plataforma de streaming.





El estreno del documental dirigido por Chris Moukarbel ("Banksy does New York", "Me at the zoo"), llega en mal momento para Stefani Germanotta -tal el nombre "de civil" de la artista-, luego de que la semana pasada comunicara la cancelación del tramo europeo de su gira mundial y debiera ser hospitalizada para tratarse de su fibromialgia, que le provoca desde hace tiempo dolores físicos crónicos y agotamiento.

Embed Dear little monsters, fans, & @Netflix lovers I'll be watching GAGA: FIVE FOOT TWO with all of you 2nite!!!! At 12am PST #GagaFiveFootTwo ❤️ — xoxo, Gaga (@ladygaga) 22 de septiembre de 2017



"Five Foot Two", título que hace referencia a los cinco pies y dos pulgadas -unos 157 centímetros- de altura de la actriz e intérprete de temas como "Poker face" y "Born this way", sigue a Gaga en su vida cotidiana, de manera que los espectadores la acompañarán tanto al supermercado, a la trastienda de sus recitales o a las citas con el médico mientras busca la manera más eficaz de tratar su condición.





Con estreno internacional en el reciente Festival Internacional de Toronto, en Canadá, el documental propone un retrato que capta distintos pasajes de la vida de la artista durante un período de ocho meses.





Triunfos personales y profesionales, dolores físicos y emocionales, experiencias familiares, la intimidad de su casa y hasta bajo los efectos de la marihuana; la cinta promete mostrar una Lady Gaga real y ayudar a entender cómo sus vivencias contribuyen a configurar su arte.