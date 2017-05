"Fear the Walking Dead" ahonda en sus personajes en su tercera temporada

El canal AMC presentó hoy en México la tercera temporada de "Fear the Walking Dead", una nueva etapa en la que se percibe la evolución de los personajes y que ha logrado "construir puentes" entre los equipos de rodaje del país latinoamericano y EE.UU.



La nueva temporada de esta producción, que se basa en los supervivientes de un apocalipsis zombi al igual que "The Walking Dead", se estrenará el próximo 4 de junio y promete más acción, nuevas alianzas entre los personajes y humor negro.



En una conferencia de prensa, el mexicano Bernardo Trujillo, quien se encarga del diseño de producción, destacó que la búsqueda de "nuevos espacios y nuevas atmósferas ha sido una aventura increíble".



Algunos de estos escenarios están en el noroccidental estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, y en el mismo estudio en el que se han grabado películas como "Titanic" o "Pearl Harbor".



"Hacer una producción a nivel internacional es un gran esfuerzo, entendernos los dos equipos de los dos países es un desafío en sí mismo", destacó Trujillo.



El trabajo entre los equipos de México y EE.UU. "va construyendo puentes, y lograrlo es una aventura, es hermoso estar haciendo una cosa así hoy en día".



Alan Page, productor y guionista de la ficción, valoró que el rodaje entre ambos países es "un proceso sumamente interesante".



La cooperación beneficia especialmente a los estados de Baja California y California (EE.UU.), los cuales "se entienden como una sola unidad y eso es algo genial", consideró Page.



Durante la tercera temporada, "los personajes empiezan a tomar otra vida; no son personajes nuevos, sino que es una evolución", subrayó Alycia Debnam-Carey, quien en la serie es Alicia Clark.



En su caso particular, se ve cómo Alicia "emerge de las sombras": "Ya dejó de ser hija y hermana y empezó a ser mujer; está creciendo como mujer y es sumamente emocionante".



El actor Colman Domingo, quien se pone en la piel de Victor Strand, reiteró el mensaje de que el equipo está "construyendo puentes" y dijo que los actores se han sentido "acogidos" en México.



Expresó su deseo de que en Estados Unidos se cambie la percepción de México, ya que lo primero que siempre le preguntan es si se siente "seguro" en el país latinoamericano, cuando él ve que hay mucho más allá de esa imagen preconcebida, como "belleza, alegría e inteligencia".