En la noche del domingo, Fátima Florez tuvo el espacio para hacer todas las imitaciones que quiso. Susana Giménez la presentó como a una estrella y le fue dando pie para que se pusiera en la piel de diferentes personajes del espectáculo.

La diva de Telefe presentó las noticias de la última semana relacionadas con la farándula y Fátima, sin ninguna caracterización, desplegó su arte. Desfilaron así por el programa Catherine Fulop, Nacha Guevara, Silvia Süller, Graciela Alfano, Iliana Calabró, Marixa Balli, Vicky Xipolitakis y Carmen Barbieri.





"Era un segmento nuevo y no sabíamos qué iba a pasar, la primera vez sin máscara y era un desafío que estuvo buenísimo. Por ahí nadie esperaba a que yo salga sin máscara y estuvo genial como me presentó Susana y jugar con ella ahí. La vi a ella reírse mucho. La producción me dijo que estaban muy contentos. Fue un día redondo el de ayer ya que al mediodía estuve con Mirtha que también midió muy bien", señaló la humorista en diálogo con PrimiciasYa.com.

Al ser consultada si ante la salida de Antonio Gasalla estará en todos los programa, indicó: "Todavía no sé si voy a estar o no todos los domingos, la tele es así. De cualquier manera con respecto de a lo de encontrar mi lugar y al no tener un segmento fijo no quiere decir que uno no tenga su lugar en el programa. Siempre donde se me puso, funcionó bien. Si bien esta bueno tener un segmento propio, también está bueno ser funcional al show de Susana y adaptarse a las necesidades del ciclo".

Por otro lado, destacó que con Lizy Tagliani, quien debutó anoche en lo de Su, tiene una muy buena relación: "Con Lizy tenemos muy buena onda y capaz que en algún momento participe en el sketch que hace. Todo lo que sume al show, está buenísimo. A donde me pongan siempre está buenísimo. Yo voy a trabajar y como todos los artistas tenés esos nervios antes de salir al aire. Por suerte tanto Susana como el público se enganchan y todo sale bien".