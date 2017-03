Alejandro Fantino cargó contra el Indio Solari en su editorial en el programa " Animales sueltos ". Lo hizo responsable de la tragedia que le costó la vida a dos de los asistentes al show que ofreció el sábado pasado en Olavarría.





"Solari, y te digo Solari porque el único Indio que conozco es Comanche", disparó Fantino, en la apertura del envío, y añadió: "Hay que ponerles las cosas sobre la mesa a estos tipo la doble moral. Este tipo es un doble moral, un doble moral. Es un profeta de la doble moral. Escribime en el facebook lo que quieras, tirame papelitos desde arriba del jet, no me importa, lo pienso y lo digo".





"A este muchacho se le ocurre dar un solo show, no sé si porque quiere laburar poco o porque quiere hacer el pogo más grande del mundo, no sé, no me importa...", arrancó el periodista en el late night show que conduce por la pantalla de América.





"Entonces, el que nos está viendo del otro lado, las ovejas, el que trabaja en el campo, el que paga los impuestos, tiene que preguntarse 'tienen que mandarles 300 mil canas a este tipo porque quiere dar un solo recital y no me cuidan a mí'. ¿En qué país cabe?", enfatizó el conductor.

También destacó la forma en la que tuvieron que volver muchos fanáticos desde Olavarría, colgados de camiones como si fueran "ganado".





"Suponete que yo fuera un ídolo de masas, un ídolo del rock, no permitiría que mi gente vuelva así, en un camión de basura", disparó Fanti, y siguió: "Si yo supiera que tienen que volver 300 mil tipos por una ruta, no lo permitiría. Haría dos River, cuatro Vélez, dos Córdoba o un Islas Malvinas de Mendoza. Solari, si es que nos están viendo desde tu casa, y no sé si vivís en la luna, en Neptuno o en Plutón, no me importa, te pregunto: ¿no te importa que su gente vuelva así", increpó.





Fantino acusó al exlíder de los Redonditos de Ricota de ser una persona con "doble moral", lo cargó con la responsabilidad de lo sucedido y le pidió que "piense en su gente".





"Juntó 350 mil tipos en un pajonal y después les pidió que respiren... Juntó 350 mil tipos en un pajonal y después paró el recital cinco veces para pedirles que respiren", ironizó el animador, y explicó: "No es así. Te lo digo de entrada, no es así. Lo único que tuvo para decir, hasta ahora, fue que los únicos culpables son los medios. 'El lujo es vulgaridad' dijo, y después se subió a un jet privado de 12 palos verdes y llegó a Olavarría".

Embed