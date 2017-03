Al menos dos boleterías de la terminal de ómnibus de la ciudad bonaerense de Olavarría fueron incendiadas intencionalmente hoy por desconocidos, en medio de una convulsión tras el recital de Carlos "El Indio" Solari.



La Policía y los bomberos tuvieron que acudir de urgencia a la terminal para poder sofocar las llamas después de que presuntamente un grupo de personas prendiera fuego dos contenedores de basura, lo que afectó las instalaciones.



Si bien era confusa la información en un primer momento, las imágenes de un incendio de proporciones llegaron a las redes sociales cerca de las 10:00 de este domingo, en medio de una ciudad convulsionada por el recital de la noche del sábado.



Fuentes policiales indicaron que las llamas habrían sido iniciadas por personas que reclamaban en la terminal un transporte para regresar a sus lugares de origen, después de una reprogramación de viajes.



La terminal se vio desbordada por la cantidad de personas que intentaba abordar un micro. La capacidad de los ómnibus en la terminal se encontraba completa y con todos los boletos vendidos, pero se produjo el mismo tumulto y caos que hubo en los accesos al recital, donde muchos se acercaron sin entradas.



Claudio Martínez, fotógrafo del diario local El Popular señaló que "hay micros que están saliendo, pero faltan otros".



"Hay gente con pasajes que no puede salir, porque los micros no llegaron. Sé que hubo un refuerzo de micros, pero no sé si el necesario", indicó. Mencionó que "la gente está en ebullición" y describió que "hicieron piquetes en las calles para reclamar por más micros".



"Prendieron fuego maderas que había para el vallado frente al ferrocarril. Hicieron barricadas y prendieron fuego", detalló.



En cuanto a los incidentes, señaló que "el foco principal es en la terminal" y confirmó que un restaurante de la zona fue "saqueado".

"Entraron al restaurante "El Sauce" y lo saquearon. Se llevaron comida y bebidas", indicó.



Al menos 300.000 personas asistieron al concierto en un predio que estaba preparado para recibir a 150.000 personas, según dijo la fiscal de turno Susana Alonso, en una ciudad en la que viven 100.000 habitantes.