Falleció el actor Harry Dean Stanton

El actor estadounidense Harry Dean Stanton, presente en "París, Texas", "Alien" y "Twin Peaks", entre otras producciones de suceso mundial, falleció a los 91 años por causas naturales en un hospital de Los Angeles.





paris texas



Stanton actuó en películas de grandes cineastas como David Lynch, John Carpenter, Sam Peckinpah, Wim Wenders y John Hughes.





Oriundo de West Irvine, Kentucky, interpretó a personajes de películas que fueron éxitos de taquilla como "Alien, el octavo pasajero", "Pretty in Pink" y de obras de culto como "París,Texas", "Repo Man", "Pat Garret and Billy the kid" y "Twin Peaks".





twin peaks



Además de actor, Stanton era cantaba y tocaba la guitarra. Durante años encabezó un grupo llamado The Harry Dean Stanton Band.Debajo el tráiler de su última película.