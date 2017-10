Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, la homenajeó a 8 años de su muerte

El 18 de septiembre de 2009, Mercedes Sosa ingresó al Sanatorio de la Trinidad, ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, debido a una disfunción renal, la cual había evolucionado negativamente hacia una falla cardiorrespiratoria.



El estado de salud de la Negra se volvió crítico el 2 de octubre del mismo año; a partir de entonces, el cuadro de salud de la artista de 74 años se había deteriorado, habiendo sido inducida a un coma farmacológico. Su organismo empeoró con el correr de las horas, hasta desencadenar su fallecimiento a las 5:15 de la mañana del 4 de octubre de 2009.



Hoy, a ocho años de su partida, la idea de esta entrevista con Fabián Matus, su único hijo, es recordar al gran ícono de la cultura popular en Argentina y Latinoamérica. Pasen y sean testigos del lujo que se dio este medio.



Tal vez lo más importante sea recordar el repertorio que ella seleciconó, creadores no solo argentinos sino también latinoamericanos. También hay que recordar su clara consciencia de pertenencia de clase, y su ética en la vida artística y personal, inclusive con sus declaraciones que siempre nos ponían a tono sobre lo que estábamos viviendo.Su obra es lo más importante, impartirle a los chicos la necesidad de la poesía, el hecho de estudiar canto, el hecho de solidarizarse con los compañeros y con cuestiones sociales de Latinoamérica. Esto del entrecruce de vertientes musicales es una de las cosas que más ha dejado como legado.La extraño como mamá, la fiesta que me hacía cuando me veía llegar a casa, sentarnos a charlar, a comer... Me acuerdo que mirábamos la tele y yo me tiraba a dormir en el piso, en los pies de ella. Era muy lindo, una sensación de protección que hoy no está. Hoy esa protección es hacia mis hijos.No tenerla es un temor, hay una sensación de desprotección y hay una sensación de crecer de golpe, pero esto les pasa a todos. Todo hijo que perdió a sus padres, como yo que perdí a mi papá muchos años atrás, hay una referente que se va y es complicado. Pero a la vez ha dejado una línea de conducta y de trabajo donde intento caminar y donde yo me apoyo, por supuesto.