Explotó "Bombita" Darín

El jueves se estrenó la película La Cordillera, protagonizada por Ricardo Darín (60), Dolores Fonzi (39) y Érica Rivas (42). La cinta está dirigida por Santiago Mitre. En el día de su debut en los cines fue vista por casi 26 mil personas y muchos espectadores emitieron su opinión en las redes sociales.





Un usuario de Twitter escribió un duro comentario sobre el trabajo de Darín: "La Cordillera, una vez más -al igual que Nieve Negra– @bombitadarin volvió a elegir mal el libro. Una pena para quienes lo admiramos".





La picante respuesta del consagrado actor argentino no se hizo esperar: "¿Me lo podrías elegir vos? Dale, no te cuesta nada..." Sorprendido por el mensaje de Darín, el mismo usuario que le había hecho la crítica le siguió el juego: "¡Dale! Al hacer pública tu propuesta, ¡la acepto!"





Ese no fue el único comentario que respondió el actor. Entre muchos halagos, un espectador se hizo una pregunta mencionando a Darín: "Fui a ver La Cordillera y creo que no entendí el final. @bombitadarin, los espectadores nos quedamos debatiendo después de la película". Y el protagonista del filme le repreguntó, con suma sinceridad: "¿Eso no es bueno? Digo, ¿te pasó muchas veces? Un abrazo".