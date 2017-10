Expedientes X: ¿Se acabó Scully para Gillian Anderson?

¿Y si Gillian Anderson dejase de ser Dana Scully para siempre? Podría suceder, puesto que la veterana actriz así lo ha planteado en declaraciones a la prensa durante la Comic-Con de Nueva York celebrada el pasado fin de semana.





Según publicó Screenrant, la actriz confesó en una entrevista a los medios concedida durante el evento que no volvería a meterse en el papel de la agente del FBI más famosa de la pequeña pantalla tras la undécima temporada de Expedientes X que Fox estrenará en los primeros meses de 2018.





"No, no, creo que esto será todo para mí", es la respuesta de Anderson ante la pregunta de si está abierta a una posible nueva temporada, aunque, tras la publicación del artículo en Screenrant, un representante de Fox matizó a la publicación que la actriz "no ha hablado sobre su regreso ya que es prematuro en el sentido de que aún está rodando la nueva entrega".





Asimismo, la actriz también habló sobre despedirse del personaje para siempre... ¿Lo echará de menos?





"No lo sé. Quizá deban hablar conmigo en unos pocos años sobre ello una vez que finalmente haya cerrado la puerta. Ya sabes, siempre ha existido este 'quizá una más', pero cuando la puerta este cerrada finalmente, llamadme y preguntadme de nuevo".





Si la undécima temporada de Expediente X es la última vez que vemos a Gillian Anderson como Scully nos dará mucha pena, aunque lo cierto es que ya nos habíamos despedido de ella en 2002 cuando la emisión original de la serie llegó a su fin en su novena temporada.





La 11 temporada de Expediente X se estrenará en Fox a principios de 2018.