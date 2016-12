Estreno: Buscando al demonio

buscando



A Brandon Jensen le ha gustado siempre el terror. Así que no bien tiene la oportunidad de estudiar exorcismos para su clase de teología, no lo duda. Decide iniciar una campaña on line para recaudar fondos, la misma que se vuelve viral en la misma noche y con la ayuda de dos personas que encuentra en su camino Brandon muestra a todo el mundo su investigación. Nunca espera que espíritus oscuros también quieran encontrarse con él.Clasificación APM 16Actores Chris Minor, Jake Brinn, Nicky Jasper, Bill Moseley, Rachel FaulknerDirector Scott B. HansenGuionista Scott B. HansenPaís de origen Estados UnidosGénero terror