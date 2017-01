Este lunes a las 22 la señal de cable National Geographic estrenará el filme "¿Quién mató a Reagan?", que revive el intento de asesinato del por entonces presidente de Estados Unidos y analiza sus consecuencias.



Con la actuación de Tim Matheson como Ronald Reagan y la ex "Sex and the city" Cynthia Nixon en el papel de la primera dama Nancy Reagan, la cinta repasa el atentado sufrido por Reagan el 30 de marzo de 1981 en el hotel Hilton de Washington D.C., a sólo 69 días de iniciado su mandato.



En aquella oportunidad un joven de 25 años llamado John Hinckley Jr., inestable psquiátricamente y obsesionado con la actriz Jodie Foster, decide atentar con la vida de Reagan con la esperanza de llamar su atención e impresionarla.



"¿Quién mató a Reagan?" no sólo repasa los acontecimientos de aquella época, sino que también muestra cómo el disparo que éste recibió en el pecho funcionó para revertir el muy bajo nivel de popularidad que tenía por entonces.