Estos son todos los filmes nominados a los premios Oscar

La siguiente es la lista de los filmes nominados a los premios Oscar que se entregan este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.



MEJOR PELÍCULA: "La La Land", "Hasta el último hombre", "Manchester junto al mar", "Un camino a casa", "Luz de luna", "Fences", "Sin nada que perder", "La llegada" y "Talentos ocultos".

Manchester By The Sea - Official Trailer #1 [HD] - Subtitulado

MEJOR PELÍCULA ANIMADA: "Moana: Un mar de aventuras", "Kubo y el último Samurai", "My life as a Zucchini", "Zootopia" y "The Red Turtle".

-MEJOR CANCIÓN: "Audition" y "City of Stars", ambas de "La La Land"; "Can't stop the feeling" de "Trolls"; "How Far I'll Go", de "Moana: Un mar de aventuras"; y "The Empty Chair", de "The James Foley Story".-MEJOR BANDA SONORA: "Jackie", "La La Land", "Un camino a casa", "Luz de luna" y "Pasajeros".