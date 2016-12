Estos son los superhéroes que aparecerán en Infinity War

"Avengers: Infinity War" empezará su rodaje en breve para llegar a las salas el 4 de mayo de 2018. Aún no se conoce con certeza quiénes llevarán adelante la aventura que pondrá a los superhéroes cara a cara con Thanos en esta entrega o en su secuela, pero una hoja de casting que con los nombres de los actores que serán parte de la trama comenzó a recorrer varios medios estadounidenses. No se sabe si es oficial, aunque muchos la dan por cierta. Si es así, hay una ausencia inesperada.



En la lista figuran Samuel L. Jackson (Nick Fury), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Sebastian Stan (Winter Soldier), Scarlett Johansson (Black Widow), Jeremy Renner (Hawkeye), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Paul Rudd (Ant-Man), Mark Ruffalo (Bruce Banner / The Hulk) y Robert Downey Jr. (Iron Man). Además de los viejos y los nuevos Vengadores, aparecen Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Brie Larson (Captain Marvel), Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Vin Diesel (Groot), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), Benedict Wong (Wong), Chadwick Boseman (Black Panther) y Josh Brolin como el gran villano.



Como notarán, quien no está es el joven y talentoso Tom Holland, responsable de encarnar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel que debutó en "Civil War" y ahora tendrá su propia cinta subtitulada "De Regreso a Casa" (Homecoming) en 2017. Se da por descontado que el nacido en Gran Bretaña estará en uno de los dos films, pero por el momento no hay novedades al respecto. Habrá que cuándo deciden incorporarlo los hermanos Anthony y Joe Russo.



Fuente: TNTLA