Este lunes, llega la última temporada de "Black Sails"

El lunes 30 de enero a la medianoche llega a FOX Action la cuarta y última temporada de "Black Sails", la serie que antecede a las aventuras de la reconocida novela "La isla del Tesoro" de Robert Louis Stevenson.





La cuarta entrega del destacado drama de alta mar lleva a sus seguidores a la conclusión de la precuela del clásico literario.





Con los piratas en guerra en las Indias Occidentales, las orillas de Nueva Providencia nunca han sido más sangrientas. Mientras el Capitán Flint (Toby Stephens) organiza una poderosa flota sin precedentes con la esperanza de dar el golpe final a la civilización y remodelar el mundo para siempre, la civilización, cada vez más cerca de la derrota, usará su desesperación para dar pelea.





"Black Sails" es protagonizada por Stephens ("13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi"), Hannah New ("Maleficent"), Luke Arnold ("The Untold Story of INXS"), Jessica Parket Kennedy ("In Time"), Tom Hopper, Zach McGowan, Toby Schmitz ("Griff the invicible"), Clara Paget, Hakeem Kae-Kazim, Luke Robers ("300: Rise of an Empire") y Ray Stevenson ("Divergent") como el mítico Pirata Barbanegra.





La cuarta entrega de "Black Sails" llega a FOX Action con el último enfrentamiento contra la civilización el lunes 30 de enero, todos los lunes, a la medianoche. Luego de su emisión en pantalla, se podrán disfrutar los episodios estreno en el acceso Premium de la App de FOX.





Fuente: Prensa FOX Action.