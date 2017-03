Este lunes arranca "Once", la tira deportiva de Disney

Disney estrenará el próximo lunes a las 19 en su señal de cable Disney XD la serie "Once", producida íntegramente en América Latina, que buscara retratar la vida de futbolistas juveniles en un instituto de formación y que cuenta con un elenco liderado por Nicolás Pauls y Verónica Pelaccini.





La serie que aspira a continuar los exitosos pasos de "Violetta" y "Soy Luna", sigue la historia de Gabo, un adolescente que vive en un ficticio pueblo de la Argentina llamado Álamo Seco. El joven ama el fútbol y se encuentra con la oportunidad de su vida al recibir una beca de estudios en el prestigioso Instituto Académico Deportivo (IAD) de Buenos Aires para jugar en Los Halcones Dorados, el reconocido equipo amateur del colegio.





Once



Así, se abre camino para cumplir su gran sueño de convertirse en futbolista profesional, vertebrando la propuesta de "Once" sobre formación y crecimiento deportivo en la que el fútbol se cruza con la pasión por cumplir los anhelos personales.





El envío cuenta con 80 episodios de 22 minutos protagonizada por un elenco internacional liderado por el argentino Mariano González y sus compatriotas Camila Agustina Palma, Federico Gurruchaga, Javier Eloy Bonanno, Guido Pennelli, Paulina Vetrano, Renato Quattordio y Santiago Luna, además de los mexicanos Sebastián Athié y Juan David Penagos y el brasileño Luan Brum.





Completan el elenco los argentinos Agostina Fabrizio, Candelaria Grau, Fausto Bengoechea, Juan Bautista Herrera, Juan Francisco Cabrera, Julián Cerati, Lucas Minuzzi, Mariano Zabalza, Paulo Sanchez Lima y Tomás Converti.





Se trata de una nueva producción original de Disney Channels Latin America realizada en colaboración con Disney Channels Europa -la primera para Disney XD- y dirigida por Sebastián Pivotto. La producción está a cargo de Pegsa, con colaboración de Polka y Non Stop.





En el elenco destacan Verónica Pelaccini como Isabel, dueña y directora del IAD, y Nicolás Pauls como Francisco, profesor y director técnico de Los Halcones Dorados.





Pelaccini comenzó dirigiendo los castings y coacheando a los jóvenes futbolistas que iban a protagonizar la gira y no tenían experiencia en la actuación.





Sobre este punto, Pelaccini dijo compartir el criterio de la producción de elegir a jóvenes que supieran jugar bien al fútbol por sobre su experiencia en la actuación, porque "es muy difícil enseñarle a jugar al fútbol a un chico en apenas cuatro meses, en cambio sí se le pueden enseñar mínimas nociones de actuación".





"En 'Once' es fundamental que sepan jugar al fútbol porque todo gira en torno a los partidos, el fútbol no es una excusa en la tira, es el centro de la trama. Necesitábamos cuerpos acostumbrados a jugar al fútbol, creo que el criterio estuvo muy bien, lo comparto y yo le hice el coaching a los chicos", añadió.





"Llevo tiempo haciendo coaching para Disney, antes lo había hecho para 'Jungle Nest' y me llamaron para esto y luego quedé para el papel de Isabel", resumió la actriz que tomó parte en los filmes "Amor en tránsito", "Mentiras piadosas", "Día naranja", "Hoy y mañana".





Sobre su personaje, precisó que "Isabel es una persona muy ocupada, lo único que le importa es que el IAD pueda estar a la altura de lo que quería su padre. Necesita aprender a delegar, a relajarse y ampliar sus horizontes sociales".





Consultada acerca del trabajo con las jóvenes del elenco, Pelaccini detalló que "fue más fácil. La mayoría de las chicas había estudiado teatro, venían con experiencia en TV y además las mujeres somos más histriónicas, más vehementes, no tenemos pudor en ampliar la gesticulación en el estilo italiano".





Sobre el futuro de la tira, que ya tiene su segunda temporada en plena filmación, Pelaccini arriesgó que "está flotando en el aire que sea un éxito como 'Violetta' o 'Soy Luna', así que aunque 'Once' no es musical, ojalá que las cosas hagan que me tenga que preparar para eso".





Por el lado de Pauls, el baterista se reconoció hincha de Boca y haber seguido tanto a los xeneizes como a Excursionistas porque jugó un tiempo en uno de los dos clubes del Bajo Belgrano.





"Lo que más me ha enamorado de este proyecto es que quiere transmitir lo natural del fútbol, el romanticismo del fútbol que representaban jugadores como Ricardo Bochini, Alberto Márcico, Juan Román Riquelme y que va a contramano del circo, de lo comercial", sostuvo.





En el mismo sentido, abundó que "el exitismo está en todos los lugares de la vida y es obsceno, la meritocracia es espantosa, como si lo único que valiera es el resultado, cuando lo importante es el camino".





"A los pibes -insisitió- hay que hacerlos disfrutar y enseñarles las cosas del juego, cómo patear, cómo golpear la bola, cabecear, atajar, marcar. Me gusta la idea del programa de defender una mirada de cómo nos paramos en la vida".





Pauls subrayó en torno a la propuesta que "teníamos el desafío que nunca se había logrado una ficción que retratar un partido bien real de fútbol sin que todos los hinchas se rieran en casa por lo ridículo, y el mérito del director Sebastián Pivotto fue dotarlo de una gran dosis de realismo".





"Sebas es genial, trabajé muchas veces con él y es un fanático del fútbol, entonces tiene una mirada muy precisa. Es realmente difícil de actuar el fútbol, el hecho de que no te puedo sacar la pelota muy difícil, es una cosa coreográfica muy fuerte", se explayó Pauls.





Y con el hincha de fútbol ganándole la pulseada al actor, el intérprete se consideró "dichoso de haber visto jugar a Riquelme. Me fui con una enorme felicidad de la cancha, cada vez que vi un partido con Román".