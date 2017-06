Estas son las series que llegan a Netflix en junio

Junio es uno de los meses más esperados por los suscriptores de Netflix debido a la llegada de una de sus series originales más populares: Orange is the new black.



La quinta temporada de la serie se estrenará en la plataforma el viernes 9 de junio. El programa ha ganado premios Emmy, el People's Choice Award y el SAG.



La historia se desarrolla en una prisión para mujeres llamada Litchfield, en donde siguen los dramas, aventuras y relaciones que se desarrollan en su interior.



El 2 de junio se estrenará la segunda temporada, de seis episodios, de Flaked, la comedia protagonizada por Will Arnett para Netflix. También se estrena la segunda emisión de la comedia romántica Tú, yo y ella el 15 de junio.



Gypsy, protagonizada por Naomi Watts, narra la vida de Jean Halloway, una terapeuta que desarrolla relaciones ilícitas con personas cercanas a sus pacientes. La serie se estrenará el 30 de junio.



Nuevas series originales



My only love song, que se estrena el próximo 9 de junio,es una serie de ficción histórica en Corea del Sur.



Igualmente llega Glow, protagonizada por Alison Brie. La serie, que cuenta la historia de una actriz desempleada que se une a una liga de lucha libre femenina en los años 80, estará disponible en la plataforma a partir del 23 de junio.



Si lo tuyo son más las películas que las series, entonces debes saber que el 28 de junio llega Okja, cinta que formó parte de la competencia en Cannes; también llegará Jackie, filme nominado al Oscar sobre la vida de Jackie Kennedy, el 6 de junio.