Estas son las imágenes caseras e inéditas de Marilyn en La Tentación Vive Arriba

Pocas imágenes en la historia del cine tan icónicas y repetidas como la de Marilyn Monroe vestida de blanco, dejando jugar a su volandera falda con el aire que sale de un respiradero del metro. La escena pertenece a la película «La tentación vive arriba», dirigida por Billy Wilder y, a pesar de tener ya más de sesenta años, sigue generando expectación. La última novedad sobre la actriz y la película la ha ofrecido el diario «The New York Times», que ha publicado unas imágenes inéditas del rodaje en las calles de Nueva York de la célebre escena. Las hizo, cuenta el rotativo, Jules Schulback, un peletero de origen alemán y aficionado a rodar películas caseras y han salido a la luz ahora, descubiertas por su nieta, Bonnie Siegler.



Las imágenes son de la noche del 15 de septiembre de 1954; Billy Wilder había previsto el rodaje de la escena en que Richard Sherman, un oficinista neoyorquino de rodríguez, sale del cine con su atractiva vecina. El rodaje se produjo frente a una tienda de comestibles, cerca del cine Trans-Lux en la esquina de Lexington Avenue y la calle 52.



Bolex de 16 milímetros



Según el relato del «New York Times», Schulback había grabado ya unos minutos de película un par de días antes, cuando Marilyn Monroe, vestida con un albornoz blanco, se asomó a la ventana de un apartamento de la zona, el Upper East Side, donde se estaba rodando la película. Al enterarse de que la actriz debía volver al barrio, cogió su cámara, una Bolex de 16 milímetros con la que solía rodar celebraciones y reuniones familiares, y acudió al lugar donde estaba previsto el rodaje.



Era la una de la mañana, y el lugar estaba lleno de periodistas y de curiosos. Wilder sabía de la expectación que la actriz despertaba y había permitido la presencia de extraños para promocionar la película (se ha especulado también que éste era el único objetivo de aquel rodaje). Schulback pudo grabar -y es lo que muestran las imágenes recién publicadas- a Marilyn Monroe charlando con Tom Ewell, su coprotagonista; así como a Billy Wilder. Los tres minutos y diecisiete segundos de película también recogen parte de lo grabado un par de días antes, en el apartamento de la esquina de la calle 61.



Nuevo rodaje en los estudios



Sin embargo, las escenas rodadas la noche del 15 de septiembre de 1954 no son las que se ven en la película; Billy Wilder las rodó de nuevo más tarde en los estudios en Hollywood. Hay varias teorías. Una cuenta que el director solo montó aquel rodaje neoyorquino para promocionar el filme; hay quien dice también que lo grabado era demasiado «picante» y excesivamente «revelador» y que Marilyn Monroe pidió que no se utilizara para no enojar más a su ya disgustado marido, el jugador de béisbol Joe DiMaggio, del que se divorciaría poco después.



Las imágenes de Schulback -que abandonó Alemania con su familia en 1938 a causa del terror nazi- permanecieron guardadas junto a otros muchos metros de película, fotos y carteles, hasta que su nieta, Bonnie Siegler, las descubrió en 2004, cuando ayudó a su anciano abuelo (tenía 92 años) a mudarse. El marido de Siegler, cineasta, fue quien ordenó todo el material y se dio cuenta de lo que había en él junto con las imágenes de celebraciones familiares. Según cuenta la nieta de Schulback al «New York Times», su abuelo contaba a menudo la historia de aquella noche de rodaje con Marilyn, pero nunca había hablado de las imágenes que había grabado, y que ahora han salido a la luz.