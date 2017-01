Estados Unidos espera otra vez a Markama

Markama –este año celebra sus 42 años– ha sabido no sólo conquistar al público local, sino expandir las fronteras de su música y llevarla a diversas partes del mundo.



Ahora tienen una nueva oportunidad de llegar al público extranjero, en la que es su cuarta visita a Estados Unidos, en una gira que incluirá tres Estados y que se inicia hoy en Athens (Ohio), donde la agrupación dictará clases en la Universidad de Ohio hasta el 3 de febrero y realizará conciertos, tanto en la institución mencionada como en escuelas estatales y el 21° Coloquio Anual de Español y América Latina.



Luego la agrupación viajará a Nueva York para dar un concierto el sábado 4 de febrero en Saint Peter's Church. La última escala será en la Universidad de Florida, en Gainesville, donde nuevamente dictará clases y brindará conciertos entre el 7 y el 11 de febrero para la comunidad universitaria y público en general.



En diálogo con Escenario Pablo Salcedo, uno de sus integrantes, habló de este nuevo desafío para la reconocida agrupación.



–¿Cómo se originó esta cuarta gira por Estados Unidos?

–Va a ser un viaje bastante largo, intenso y sobre todo, muy lindo porque comenzó con la invitación de una de las universidades, la de Florida, donde está terminando una maestría uno de los integrantes del grupo, Fabrizio Amicarelli. Luego se sumó la universidad de Ohio, donde estuvimos aproximadamente hace 12 años y luego en Nueva York tenemos un ex integrante, Horacio Martínez, que estuvo hasta hace unos cuatro años en el grupo y ahora está desarrollando sus actividades en Nueva York y vamos a presentarnos allá gracias a la coordinación de él.



–¿Cómo se recibe nuestra música allá?

–La música latinoamericana, la música andina es muy bien recibida en Estados Unidos. Siempre están muy ávidos de conocer todas las músicas del mundo y en el caso de Markama, especialmente, está la relación con las universidades, que ha sido muy importante desde el comienzo. Markama empezó como un grupo en el comedor universitario, donde Lars Nilsson era profesor y esa relación ha seguido. Por un lado aquí, en Mendoza, con la universidad, donde ha habido varios egresados de la Escuela de Música –yo soy profesor allí– y el contacto a través de esta relación con universidades de distintas partes del mundo, en este caso, estas universidades que tienen escuelas de música, con lo cual tienen un interés muy especial por conocer todo lo que son los estilos e instrumentos.



–En su música hay quenas, sikus, charangos, ¿para ellos son sonidos que aportan una cuota de novedad?

–Totalmente, les encanta escuchar la quena, el sikus, el charango, cada vez que hemos ido, ha sido algo realmente extraordinario. Lo mismo ha pasado en Suecia, en Italia, así que para nosotros es maravilloso poder viajar y no solo dar conciertos, sino clases y workshops en escuelas de música de un nivel muy importante y al mismo tiempo, en otros espacios educativos, como escuelas secundarias.



–Después de las presentaciones, ¿se acercan a preguntarles acerca del origen de los instrumentos?

–Sí, tratamos de ir explicando en el mismo concierto algunas cosas y luego, por supuesto, está siempre el espacio de los talleres y workshops, donde uno puede no sólo explicar, sino trabajar con ellos. Llevamos instrumentos de más para que los estudiantes puedan tocar, puedan aprender a sacarle el sonido a una quena, un sikus y es realmente muy lindo porque al grupo le abre nuevos horizontes y nos reencontramos con mucha gente de Latinoamérica que está por allá. Esto es un poco un agradecimiento a la historia de Markama relacionada con Mendoza, algo que permite que podamos estar nuevamente por allá.



–¿Las presentaciones y workshops serán en cada una de las ciudades que mencionaste?

–Exactamente. En Nueva York vamos a estar en la iglesia de Saint Peter's, que es un espacio que desde hace décadas viene realizando actividades culturales muy enfocadas hacia la música latinoamericana. Lo otro lindo es que, además de la formación del grupo – Archi Zambrano, Mingo Casciani, Esteban Pérez, Fabrizio Amicarelli, Bernardo Ríos, Miguel Carrascoy yo–, vamos a tener dos invitados muy especiales: los maestros Oscar Puebla en guitarra y Franco Prósperi en percusión. Llevamos un seleccionado muy lindo y con muchas ganas de poder llevar la música de aquí para allá.