"Espero que mi show sea un escape a los problemas por dos horas"

El ex líder de Supertramp, Roger Hodgson, volverá a presentarse el sábado y domingo en la Argentina cuando ofrecerá dos shows en el Teatro Gran Rex, ubicado en Corrientes 857, de esta ciudad, en los que repasará clásicos de su antigua banda, algunas composiciones de su etapa solista y "dos o tres sorpresas que la gente nunca ha escuchado"."Sé que la música puede ser una medicina maravillosa, un escape a los problemas por dos horas, así que espero poder lograr eso para algunas personas. Vivimos en tiempos problemáticos por las cosas que están pasando, entonces la música puede ser una real ayuda", reflexionó el músico, en diálogo con Télam.Entusiasmado por esta nueva visita al país, una costumbre que inauguró en 1998 y que se convirtió en una constante en los últimos años, Hodgson afirmó que el público local "se ganó mi corazón desde la primera vez que estuve en Buenos Aires"."Amo a la gente de Argentina. Es un lugar muy especial, así que estoy feliz de volver. Son muy entusiastas. En mis anteriores shows, vi gente riendo, vi gente llorando. Aman cantar. Son muy emocionales", manifestó el artista, quien no ahorró elogios a la hora de referirse a sus seguidores locales.En esta ocasión, el músico inglés estará acompañado por Aaron MacDonald, en saxo; Kevin Adamson, en teclados; Brian Head, en batería; y David Carpenter, en bajo.Nacido en 1950 en Portsmouth, Inglaterra, Hodgson formó Supertramp en 1969, junto a Rick Davis, luego de haber pasado por varios grupos adolescentes, entre ellos Argosy, que enrolaba en el piano a un joven Elton John.Hasta su salida en 1983, con la popular banda registró cinco discos de estudio ("Crime of the century", "Crisis? What crisis?", "Even in the quietest moment", "Breakfast in America" y "Famous last words") y uno en vivo ("Paris"), con clásicos como "Dreamer", "Give a little bit", "Take the long way home", "School" y "It's raining again", entre otros, que podrán ser escuchados el próximo fin de semana en los shows del Gran Rex.Con "In the eye of the storm", Hodgson inauguró su carrera solista, en un trabajo en el que ejecutó todos los instrumentos y registró populares canciones como "In jeopardy", "Had a dream" y "Lovers in the wind".Una dura lesión en su muñeca, a mediados de los '80, pareció ponerle fin a su trayectoria musical, sin embargo, contra todos los pronósticos, el músico se recuperó y siguió adelante con una carrera en la que decidió priorizar las giras por sobre el lanzamiento de nuevos discos.Días antes de su llegada al país, el ex Supertramp habló con esta agencia de su ex banda, las distintas etapas de su carrera, las cosas que lo inspiran y sus días como miembro del grupo que acompaña al ex beatle Ringo Starr, entre otras cosas.Estaré tocando varias canciones que escribí a lo largo de mi vida, incluyendo algunas de Supertramp que la gente quiere oír, algunas de mi etapa solista y dos o tres sorpresas que la gente nunca ha oído.Realmente, no lo sé. A veces es marketing. A veces, la compañía discográfica hace un buen trabajo. Me sorprende, pero me pone muy feliz que me digas eso porque voy a tocar canciones de ese álbum precisamente. Tocaré "In Jeopardy", "Lovers in the wind" y "Had a dream", probablemente.No creo que se trate de una cuestión de edad. Creo que una canción se convierte en clásica porque el compositor logra tocar una fibra íntima en la gente. Entonces, no son canciones viejas, son canciones sin tiempo. Muchas canciones que hice están frescas. Las letras son, en muchos casos, más relevantes hoy que cuando las compuse, por ejemplo "A little bit", porque es un momento en que necesitamos cuidarnos. Yo amo cantarla y a la gente le pasa lo mismo.Todavía me inspiran las mismas cosas de siempre. Trato de ser un buen hombre, dar mi corazón. Me pasé la vida girando con mi música porque pienso que es mi manera de dar mi corazón. Siempre creí en servir y la música es un servicio. Estoy complacido con lo que hago porque así sirvo a la vida, a Dios, a la gente, a través de la esperanza; llevando música que toque sus corazones, y los haga sentir mejor y mantener alto su espíritu. Trato de ser una voz para la gente.Todos deberíamos estar preocupados no sólo por los derechos de los animales, sino por todo lo que pasa en el planeta. Pero sí, no es un tema muy comentado en los medios, pero siento que no estoy solo. Amo a los animales, amo a la naturaleza y hiere profundamente mi corazón el ver tantos abusos innecesarios, crueldad e incluso asesinatos de especies enteras. Espero que todos podamos despertarnos y reaccionar a tiempo para salvar lo que es un desastre, no sólo para los animales, sino también para toda la humanidad.Vivimos en tiempos distintos. Es una era diferente y es muy complicado encontrar tres o cuatro meses para estar en un estudio para hacer un disco. Hay otras prioridades para mí en este momento, como tocar en distintos países y ofrecer a la gente un viaje de dos horas, en donde quizás le puedes dar más que con un nuevo álbum.Fue maravilloso. Ringo es una persona maravillosa. Pasé momentos maravillosos. Yo crecí con los Beatles, era un adolescente en esa época y me impactó de manera muy profunda como músico y como hombre. Ellos me inspiraron y me mostraron lo que era posible con la música. Fue fantástico estar de gira con un beatle y escuchar un montón de historias de su propia boca.Fue una gran banda, con grandes canciones escritas por mí y otras grandes canciones escritas por Rick Davis. Pero muchas de esas grandes canciones no fueron escritas en colaboración. La banda con la que estoy ahora puede hacer sonar esas canciones de manera increíble. Así que estoy muy orgulloso de la banda que llevaré a Buenos Aires y estoy ansioso de que nos vean. Sé que hubo que programar un segundo show, así que eso me pone muy feliz.