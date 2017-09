Es oficial: Patty Jenkins dirigirá Wonder Woman 2

Confirmado: Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, llegó a un acuerdo para dirigir la secuela sobre la historia de la superheroína, según informó Variety. Además de la realizadora, la única que también ha firmado para repetir en la segunda parte es su actriz protagonista Gal Gadot, quien volverá a dar vida a Diana de Themyscira.





Jenkins no ha perdido el tiempo entre el final del rodaje de la primera entrega y su fichaje por Wonder Woman 2, ya que la realizadora ha estado trabajando en el guión de la secuela con el presidente de DC Films Geoff Johns y Jon Berg, ejecutivo de Warner Bros. "El objetivo es hacer otra gran película de Wonder Woman", ha reconocido Johns.





Tras los estrenos de Batman v Superman: El amanecer de la justicia -debut de Gadot como Diana Prince en el Universo Extendido de DC- y Escuadrón Suicida, las críticas hacia la franquicia que Warner Bros. fueron bastante dispares. No obstante, Wonder Woman acabó con todo eso consiguiendo comentarios especializados positivos, gustando al público y recaudando más de 816 millones de dólares en todo el mundo.





En cuanto a los primeros detalles sobre Wonder Woman 2, Jenkins ya cofirmó que se verá a una Diana mucho más evolucionada, que la cinta se estrenará el 13 de diciembre de 2019 y que la historia de la protagonista podría ambientarse en Estados Unidos.