"Episodio IX" ya tiene fecha de inicio

Con el estreno de "Star Wars: Los últimos Jedi" (Star Wars: The Last Jedi) dispuesto para el 15 de diciembre próximo, la franquicia galáctica no pierde el tiempo. Según informó Vanity Fair, la producción del noveno episodio de la saga comenzará en enero de 2018.



El rodaje se extendería por ocho meses. Los protagonistas de la historia tendrán muy poco descanso entre la promoción de la octava peli y el inicio del trabajo para la siguiente, ¡pero vale la pena para ver la conclusión que LucasFilm tiene planeada para todos los fans!



El 24 de mayo de 2019 deberá llegar a las salas esta cinta escrita y dirigida por Colin Trevorrow. Lo que veremos es un misterio, pero Kathleen Kennedy, CEO del estudio, comentó que Leia hubiese tenido mucho más protagonismo: "Como Harrison Ford fue el protagonista central del 'Episodio VII' y Mark Hamill es del VIII, ella pensaba que el IX sería su película. Así hubiese sido". Además, señaló que en breve se sabrá cuál es el tercer spin-off.