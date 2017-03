Ensamblados Rigattieri & Chiavazza

En Chachingo, en medio de un paisaje que combina jardines poblados de viñedos, un sol que comienza a ser otoñal y la intervención humana de luz y piedra, es que se inaugurará el jueves la muestra artística de otoño en Casa Vigil.



Los encargados de abrir el año en ese imponente rompecabezas son los artistas mendocinos Osvaldo Chiavazza y Guillermo Rigattieri.



Si algo tendrán en común las exposiciones es que ambos presentarán piezas de gran tamaño: Rigattieri aprovechará la extensión de los espacios abiertos para llevar este tipo de esculturas, que ha estado reacondicionando especialmente para la muestra, y Chiavazza hará lo propio con cuadros de 2x2 y de 3x2 metros.



No habrá una temática homogénea, sino la amistad y la complicidad de dos grandes cuya obra ya es parte del patrimonio cultural de la provincia.



Jardines de arte

Los personajes entre cándidos y tenebrosos de Guillermo Rigattieri ya están en viaje desde su taller en la Sexta Sección hasta Maipú.



La idea del artista es aprovechar la amplitud de los jardines para instalar esculturas de gran tamaño, que difícilmente puedan integrar una muestra en una sala cerrada.



"No tengo una temática fija, sin embargo me parece que mis esculturas van a ir bien para el ambiente de la bodega subterránea; la piedra, esa atmósfera es la adecuada para estas obras", manifestó el escultor, que ha creado algunas piezas nuevas especialmente para esta ocasión. Una de ellas es una máscara con tentáculos pensada para homenajear al vino que se elabora en Casa el Enemigo, ligado a lo dramático que expresa la inspiración en la Divina Comedia.



En cuanto a lo que significa exponer con Chiavazza, Rigattieri expresó: "Con Osvaldo somos amigos, admiro su obra y coincidimos en el ejercicio que ambos hacemos del arte".



El escultor y músico comentó que aprovechará el tiempo en el que la muestra esté en exposición para tocar con su banda en el lugar. Aunque esto todavía no tiene fecha de realización.



La pasión según Chiavazza

En cuanto a la exposición de Osvaldo Chiavazza, el pintor y muralista comentó que si bien ya tiene una muestra permanente en la cava de la bodega, esas pinturas, que se pueden ver en Casa Vigil desde el 2015, son de menor tamaño.



"Nos convocó Fernando el Flaco Gabrielli para la totalidad de la bodega, sabiendo que con el Guille (Rigattieri) somos amigos, y que no nos cuesta nada trabajar juntos. Así es que voy a llevar obras más grandes, de una serie que tiene que ver con los animales y las pasiones humanas", manifestó el artista.



En cuanto a la carencia de una temática en común, Chiavazza explicó: "En un principio la idea era coincidir en eso. Pero después nos pareció bueno que cada uno mostráramos lo que estábamos haciendo con más libertad, y así salió la muestra".



Chiavazza y Rigattieri no exponen juntos desde hace por lo menos 13 años, cuando instalaron una muestra en San Rafael junto con Fernando Rosas. "Siempre es una buena oportunidad la de trabajar juntos", sostuvo Chiavazza.



En cuanto a la muestra, estará abierta al público desde este viernes, de lunes a sábados de 11 a 17, en Casa El Enemigo-Vigil (Videla Aranda 7008, Chachingo, Maipú). Para informes, se puede llamar al 4139178.