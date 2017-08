En octubre, el poder "despierta" con "The gifted"

Fox confirmó que el lunes 2 de octubre, la misma noche del estreno en los Estados Unidos, llegará a América Latina una de las series más esperadas de los productores ejecutivos Bryan Singer ("Legion"; "X-Men: Apocalipsis") y Matt Nix ("Burn Notice"): "The Gifted".





Compuesta por 13 episodios de una hora, "The Gifted" cuenta la historia de una pareja de los suburbios cuya vida ordinaria es sacudida, cuando descubren que sus hijos poseen poderes mutantes.





Reed (Stephen Moyer, "Killing Jesus") y Caitlin Strucker (Amy Acker, "The Cabin in the Woods"), son padres típicos de clase media que se ocupan de llevar adelante una familia.





Cuando sus hijos adolescentes, Lauren (Natalie Alyn Lind, "Playdate") y Andy (Percy Hynes White, "Night at the Museum 3"), se ven involucrados en un incidente en su escuela secundaria que revela que son mutantes, Reed y Caitlin deberán hacer todo en su poder para proteger a sus hijos.





the gifted



Fuente: Prensa FOX.