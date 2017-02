En medio de las polémicas, Casey Affleck sigue ganando

El estadounidense Casey Affleck fue galardonado hoy, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión, con el Bafta a mejor actor por su interpretación de Lee Chandler en la intimista "Manchester by the Sea".



Affleck se impuso a Ryan Gosling ("La La Land"), Andrew Garfield ("Hacksaw Bridge"), Jake Gyllenhaal ("Nocturnal Animals") y a Viggo Mortensen ("Captain Fantastic").



La española Penélope Cruz fue la encargada de hacer entrega de la preciada 'máscara' a Affleck.



"La razón por la que estoy aquí es porque el guion de esta película dignifica de verdad la compasión del día. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento por el director, y solo puedo dar las gracias a mis compañeros, porque es un trabajo de todos", aseguró el estadounidense tras recibir el premio.



"Tampoco me puedo olvidar de la Academia británica: gracias a ellos, de verdad", señaló.



Affleck, que ya ganó el pasado mes de enero el Globo de Oro a mejor actor en un filme dramático, se postula así como máximo favorito para los premios Óscar.



Fuente: EFE