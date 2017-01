En la noche de los SAG, los actores eligen a sus favoritos

Televisión

The Big Bang Theory (Warner)

Black-ish (Sony)

Modern Family (Fox)

Orange Is the New Black (Netflix)

Veep (HBO)

The Crown (Netflix)

Downton Abbey (Film & Arts)

Game of Thrones (HBO)

Stranger Things (Netflix)

Westworld (HBO)

Cine

Capitán fantástico

Luz de luna

Animales nocturnos

Fences

Manchester junto al mar

Amy Adams, La llegada

Emily Blunt, La chica del tren

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence

Cassey Affleck, Manchester junto al mar

Andrew Garfield, Hasta el último hombre

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Capitán fantástico

Denzel Washington, Fences

La 23º edición de los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (más conocidos como los premios SAG por sus siglas en inglés) se celebrará mañana, en el Shrine Exposition Center, de Los Ángeles. En Argentina, el show se podrá ver en vivo, desde las 22.05, por el canal TNT (señal 39 de Supercanal y 423 de Supercanal digital).Estos galardones celebran lo mejor de la televisión y el cine, y son elegidos en su totalidad por los actores de Hollywood que forman parte de este gremio.La cinta Manchester junto al mar, con cuatro candidaturas, va como favorita de la gran pantalla, mientras que en el apartado televisivo, aparecen como principales contendientes las series: The Crown; Game of Thrones; The People vs O. J. Simpson; Stranger Things y Westworld, con tres nominaciones cada una.Manchester junto al mar opta por los premios al mejor actor protagónico (Casey Affleck), mejor actor secundario (Lucas Hedges), mejor actriz de reparto (Michelle Williams) y mejor elenco de una cinta.Por detrás de este drama se sitúan los largometrajes Fences y Luz de luna, con tres nominaciones cada una.En estos premios no se reconoce a las películas o series en sí, sino que se premia a los mejores elencos.Así las cosas, el reconocimiento al mejor elenco de una película enfrentará a los repartos de las cintas: Capitán fantástico; Luz de luna; Animales nocturnos; Fences y Manchester junto al mar.El reconocimiento al mejor actor protagonista de un filme se lo disputan Casey Affleck (Manchester junto al mar), Andrew Garfield (Hasta el último hombre), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Capitán fantástico) y Denzel Washington (Fences).Natalie Portman, protagonista de la biográfica Jackie, luchará por el premio a la mejor actriz contra Amy Adams (La llegada), Emily Blunt (La chica del tren), Emma Stone (La La Land) y Meryl Streep (Florence).En la TV, los elencos dramáticos nominados son The Crown, Downton Abbey, Game of Thrones, Stranger Things y Westworld. En el mundo de la comedia, los elencos que van por el premio mayor son The Big Bang Theory, Blackish, Modern Family, Orange is the New Black y Veep.En cuanto a las categorías televisivas, la estatuilla al mejor actor de una serie dramática tendrá como nominados a Sterling K. Brown (This Is Us), Peter Dinklage (Game of Thrones), John Lithgow (The Crown), Rami Malek (Mr. Robot) y Kevin Spacey (House Of Cards).Millie Bobby Brown y Winona Ryder, ambas por Stranger Things, competirán por el reconocimiento a la mejor actriz dramática frente a Claire Foy (The Crown), Thandie Newton (Westworld) y Robin Wright (House Of Cards).Por otro lado, Jeffrey Tambor (Transparent), Anthony Anderson (Black-ish), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Ty Burrell (Modern Family) y William H. Macy (Shameless) fueron nominados al premio al mejor actor cómico.Las protagonistas de Grace and Frankie, Jane Fonda y Lily Tomlin, optarán al galardón a la mejor intérprete cómica junto a Uzo Aduba (Orange Is The New Black), Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) y Julia Louis-Dreyfus (Veep).En el apartado de película para TV, miniserie o serie limitada, el premio al mejor actor irá para Riz Ahmed (The Night Of), Sterling K. Brown (The People vs- O. J. Simpson), Bryan Cranston (All The Way), John Turturro (The Night Of) o Courtney B. Vance (The People vs O. J. Simpson).En ese rubro, pero por el lado de las mujeres Bryce D. Howard (Black Mirror), Felicity Huffman (American Crime), Audra McDonald (Lady Day At Emerson's Bar & Grill), Sarah Paulson (The People vs O. J. Simpson) y Kerry Washington (Confirmation) recibieron candidaturas a mejor actriz.En vivo por TNT. La 23º edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (conocidos en Argentina como los premios SAG) será mañana y se podrá ver en vivo, desde las 22.05, por el canal TNT (señal 39 de Supercanal y 423 de Supercanal digital).