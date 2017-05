En julio, Ariana Grande tiene un concierto en Argentina

Con 23 años y casi 10 de carrera Ariana Grande es una estrella pop en ascenso idolatrada por el público adolescente. Es actriz, compositora y cantante y tiene una fuerte presencia en redes sociales en donde cosecha cientos de miles de seguidores. Pero este lunes no fue noticia por su exitosa carrera musical sino porque en su concierto de Manchester dos explosiones dejaron al menos 19 muertos y al menos 50 heridos.



Tras el incidente la artista tuitió: "Dolida. Desde el fondo el fondo de mi corazón, lo lamento tanto, tanto. No tengo palabras".

Grande nació en Florida en 1993 y arrancó su carrera profesional en 2008 al interpretar el papel de Charlotte en el musical "13" en Brodway, papel que le hizo ganar un premio como mejor actriz. Pero su popularidad llegó en 2010 cuando comenzó a participar en la serie éxito de Nickelodeon, Victorious, interpretando a Cat Valentine.



Esa serie duró hasta 2013 y luego la Ariana pasó a protagonizar "Sam & Cat", la cual fue un spin-off de iCarly y Victorious. Desde antes de los 15, Ariana ya había comenzado a grabar canciones de estudio, entre éstas, Higher y Let It Rain. Más tarde, comenzó a hacer covers de sus cantantes favoritos como hobbie, los cuales se encuentran disponibles en su cuenta oficial de Youtube.Su álbum debut Yours Truly fue un éxito al instante. Por ese trabajo la cantante visitó Argentina en octubre de 2015 donde hizo vibrar a miles de fans que bailaron, cantaron y vivaron cada uno de sus hits en Vicente López.En 2016, publicó Dangerous Woman, su tercer disco y lanzó una gira internacional por la cual visitó Manchester con este trágico resultado. Los shows continuarán y tienen agenda una nueva visita a Buenos Aires para el 5 julio. Al menos esa era la idea inicial pero tras el atentado de este lunes, quizás la artista decida modificar su agenda.Tras el atentado desde su entorno se tuiteraron: "Ariana está bien. Estamos investigando seriamente qué pasó". Ahora resta la investigación policial y saber si la cantante seguirá normalmente con su tour internacional.