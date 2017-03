En "El Refugio", el Bordo toma el camino del grunge y la cancion con arreglos innovadores

Rock alternativo, grunge con formato cancionero y nuevo sonidos que marcan mucha evolución son los punto salientes de "El Refugio", el séptimo disco de estudio del grupo rockero argentino El Bordo, que saldrá el 17 de marzo a la venta.



La banda integrada por Alejandro Kurz en voz y guitarra, Diego Kurz en guitarra, Pablo Spivak en bajo, Miguel Soifer en batería, Leandro Kohon en piano, sintetizadores y armónica, volvió a trabajar con el productor Alejandro Vázquez, que había producida el anterior álbum "Hermanos".



La banda y Vázquez decidieron profundizar el camino iniciado en "Hermanos", despegar para siempre del ghetto del rock barrial, darle aire a su pasión por el grunge y el rock alternativo, con vetas de Tom Petty, algo de Beatles y Neil Young.



Pero además en se marco de guitarras calientes, una base poderosa, El Bordo se animó por primera vez a un funky disco bien logrado, al igual que los medios tempos, arreglos Beatles al comienzo de una de las canciones y hasta una versión en castellano de "Talk To me", una canción de Nirvana que se mantuvo inédita hasta que la incluyeron en el DVD "With the Lights Out" en el 2002 y que la banda toco en vivo 5 veces.



Inclusive la leyenda dice que Coba in quería darle "Talk to me" a Mark Lanegan, pero su viuda Courtney Love se la dio a Iggy Pop y a Lanegan le paso la canción "Opinion", pero ninguno de los dos rockers, grabo jamás esas cesiones del líder de Nirvana.



Para "Hablame" Vázquez consiguió que Andy Vilanova, baterista de Carajo, le prestara a Soifer, equipos similares a los que uso Dave Grohl en la grabación de "Nevermind", Spivak se consiguió un bajo Ibanez igual al de Novoselic, Ale Kurz dejo su Gibson y uso una Fender Jaguar y Diego Kurz aporto una Telecaster.



La canción mes bien alternativo, poderosa, con la base de Soifer y Spivak, maciza con un beat bien grunge, la voz de Kurz partiendo desde Seattle, mientras que las guitarras van chirriando hasta enloquecer al final de la canción.



El disco arranca con dos canciones bien grunge, poderosas y guitarreras como "Corazones Olvidados" y "La Libertad", que no son una bola de ruido, sino que tienen un gran trabajo melódico, cortes y puentes que van generando diversos ambientes. Aquí se nota otra de las evoluciones de la banda, ya que Kohon grabo sintetizadores en el estudio "La Siesta del Fauno" de Ernesto Romeo, uno de los gran de la música electrónica argentina, con quien tomo un curso, y uso esas maquinas en beneficio de los climas que cada canción necesitaba desde un Mellotron, un Rhodes hasta un Moog.



La ruptura arranca con "Humano", una de las mejores canciones del disco que es un funky bien cancionero, con elementos de la música disco, con Kurz cantando cerca del falsete, un gran trabajo del piano aportando arreglos, además de el lucimiento de los bronces, mientras la base de Spivak y Sifer se vuelve a lucir con un groove descomunal.



Para algunos distraídos es necesario aclarar que este no es funky stoniano, sino que acerca al Bordo a los Red Hot Chilli Peppers, ya que tanto Soifer como Spivak decidieron sonar como el tandem Chad Smith-Flea, y las guitarras de los hermanos Kurz trabajan más en la melodía como en los tiempos de John Frusciante. El ultimo de los RHCP "The Gettaway" sonó mucho en el ultimo año en "El Refugio", la sala de ensayo de El Bordo.



La linea del grunge más elaborado y cancionero sigue en "Todo y más", donde la banda va generando varios climas, para que Ale Kurz lance frases como "viví como vos querés ser recordado" y "deja todo y más, como si no hubiera mañana", con una gran trabajo melódico de las guitarras y los climas de los teclados.



El panelismo y el facilismo de opinión, males mediáticos actuales, reciben una dura critica en "Deporte Nacional", donde Kurz dispara frases como "este abismo entre vos y yo no es más que una selfie de generación" y castiga a quienes se suben a un pedestal a dar lecciones de moral.



Pero además en esta canción, la banda alcanza uno de los puntos instrumentales más ricos ya que la participación de bronces cuerdas y teclados del inicio le dan un clima Beatle a la canción, que luego se torna más rockera hasta que los Kurz solean como Johnny Thunders de los New York Dolls, hasta que en los últimos segundos reaparece la magia Beatle para darle un cierre de lujo a la canción.



La balada del disco "Que ella vuelva a sonreír" remite directamente al rock americano circa Tom Petty y Neil Young, artistas que le gustan a los Kurz, con acústicas, un gran trabajo de los pianos, una letra lograda y un gran trabajo de toda la banda, con la activa participación de bronces y cuerdas.



Para el cierre queda "Metafísica suburbana", potente, agitadora, ideal para los recitales de El Bordo, que suelen ser una fiesta, por la mancomunión lograda con los fans a lo largo de la Argentina.