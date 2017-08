En el nombre del éxito

Luis Fonsi-AP.jpg

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Esta noche, en La Rioja, abre su serie de conciertos argentinos el cantante del momento. El artista que bate récords históricos, jamás pensados para una canción latina. El puertorriqueño que ha llevado a la primera plana mundial de la música una melodía tan pegadiza y rítmica que tiene versiones y parodias en casi todos los idiomas.Sí. Luis Fonsi vuelve al país, tras su presentación exclusiva para inaugurar la temporada 2017 de ShowMatch, en mayo pasado. Y el miércoles próximo, en el Arena Maipú Stadium, convidará Despacito a sus fans mendocinos."Love+Dance World Tour" es la gira que lo trae a esta región del planeta y que lo mantendrá arriba de escenarios locales hasta el 3 de setiembre, cuando se despida para volver a Estados Unidos, país que eligió vivir junto cpm su familia y donde lo esperan 15 shows en menos de un mes.Luego, en octubre, dedicará sus jornadas en vivo al público chileno.Se espera que Fonsi arribe a nuestra provincia la noche anterior al show, en avión de línea, junto con un equipo de 50 personas entre técnicos, productores, músicos y bailarines.Como buen amante del vino, solicitó visitar alguna bodega local. Su estadía no se extenderá por más de dos días.En sus casi dos décadas de carrera, Luis Alfonso Rodríguez –su nombre real– lanzó nueve álbumes, participó en ficciones televisivas y fue coach en el reality La voz en Chile y Colombia.Despacito se ha convertido en un megaéxito masivo alrededor del mundo. La canción –en la que Fonsi comparte micrófono con Daddy Yankee– es la más escuchada de todos los tiempos en servicios de streaming y está en su 14º semana en el número 1 del Hot 100 de Billboard. Sólo fue destronada hace un par de días por otro tema en español que está sonando en la radio anglo y las listas pop: Mi gente, de J. Balvin.Despacito es la primera canción en español que llega a la cima de la lista Hot 100 desde Macarena de Los del Río, que alcanzó las listas de popularidad de Estados Unidos en 1996 y ha vendido más de 7,7 millones de copias de acuerdo a cifras digitales y streaming de audio y video.Su videoclip además es el primero en superar las 3.000 millones de vistas en YouTube. También les ha abierto puertas a otros temas en español en la radio anglo estadounidense.Despacito, canción lanzada en enero, tuvo un nuevo impulso cuando Justin Bieber apareció en su remix, lo que la llevó de las 40 canciones principales al Top 10 y después al primer puesto. La versión remix no tiene un video oficial.Sobre el fenómeno, el propio Luis Fonsi ha declarado: "Los premios son muy importantes, ¿pero qué mejor premio que tener el video más visto en el mundo de la historia? Realmente no hay nada más grande que eso. Con suerte ganaré algunos premios más adelante, en el camino, pero creo que ya tengo el más grande, directo de la gente".Y respecto al tema en sí, el boricua manifestó recientemente: "La belleza detrás (de Despacito) es que nunca hubo la intención de que fuera un crossover. Cuando me senté con mi guitarra a escribir esta canción, sólo quería escribir una gran canción con la que la gente se conectara automáticamente, y que la bailara y realmente la disfrutara, así que fue muy bonito ver cómo, de una manera muy orgánica, todo el mundo se conectó con ella"."Realmente no fue algo forzado, no fue un artilugio. Es como una especie de accidente, se podría decir", añadió el cantante puertorriqueño en su visita a España. "Hay algo mágico en esa melodía y en el ritmo y en la producción... y la gente en Rusia y Australia y el Reino Unido y Francia y Estados Unidos y Sudamérica, todo el mundo la está bailando".Y hasta en el Times Square de Nueva York sonó en vivo el miércoles pasado, cuando el artista estuvo como invitado en el programa Good Morning America de la cadena ABC. En ese contexto recibió el premio Diamante de la mano de Lyor Cohen, jefe de Música Global de YouTube.Fonsi no quiere que le den crédito por el éxito de la música latina en la radio, pero sabe que Despacito ha ayudado a crear el ambiente. "Espero que sea una puerta que permanezca abierta por mucho tiempo. Ya era hora de que la música latina recibiera atención y me encanta el hecho de que estemos todos colaborando en distintos idiomas", expresó. "No se trata de dónde venimos o en qué idioma cantamos, se trata de unir las culturas y distintos estilos, y es bueno para la música en general".Erika Ender, quien coescribió Despacito con Fonsi en la casa de éste en setiembre del 2015, dijo que cuando crearon la canción sintieron que tenían ante ellos algo especial. "Algunas canciones vienen con una chispa especial y ésta la tiene. Nos vimos el uno al otro y dijimos: 'Es un éxito'", recordó.También le acredita el éxito del tema a la decisión de Fonsi de salirse de su zona de confort. "La gente solía verlo como un cantante de baladas o pop", dijo, "y él se salió de su camino para traerle algo nuevo al público".