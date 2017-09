En doble capítulo regresa Fear the Walking Dead

Tras dos meses de hiato, los ocho nuevos episodios de esta tercera temporada volverán a poner el foco en los sobrevivientes del grupo original, aún dispersados en dos locaciones diferentes de la costa suroeste de Estados Unidos.



Por un lado, la familia Clark y la familia Otto buscarán conservar el hasta ahora seguro rancho Broke Jaw ante la amenaza de otro grupo que reclama los terrenos para sí, mientras que en la presa Strand y Daniel tendrán que hacerse fuertes para resguardar el sitio con el bien más preciado en el mundo postapocalíptico: el agua.



Nacida como un spin off de The Walking Dead –y creada y producida por el mismo cerebro detrás de los cómics que la inspiraron, Robert Kirkman–, Fear... tomó una perspectiva diferente de su predecesora y propuso un relato del mundo del fin del mundo desde el momento inicial del brote zombie.



Ambientada en California y el límite de Estados Unidos con México, la serie también se ha diferenciado de su "hermana mayor" por haber explorado temas como la xenofobia, la tolerancia y cuestiones étnicas justo cuando Donald Trump insiste en su plan para erigir un muro en la frontera entre los dos países.



Adaptada a partir de los cómics de Kirkman, The Walking Dead llevó a la televisión y así dio nueva vida a unos "no muertos" que ya no tenían la popularidad alcanzada, sobre todo, con las creaciones de George Romero, considerado el padre del zombie moderno desde La noche de los muertos vivos (1968).



Con decenas de series y películas de zombies producidas cada año, AMC y Kirkman decidieron aprovechar el impulso de la serie original –en octubre volverá para su octava entrega– para llenar el vacío entre temporadas y desarrollaron un spin off ambientado en el mismo universo narrativo, aunque enfocado en otro grupo de sobrevivientes ubicados en otro punto geográfico de Estados Unidos.



Como subproducto, Fear the Walking Dead repite fortalezas, como el manejo del suspenso y el uso en altas dosis del gore que tanto aman los fans. De este modo, la serie se convirtió en el segundo drama más visto por televisión en Estados Unidos.

