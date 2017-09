En contra de que los actores hagan escenas de riesgo

El pasado mes de agosto, el actor Tom Cruise sufrió un accidente durante el rodaje de 'Misión imposible 6' tras dar un mal salto desde una azotea y acabar golpeándose fuertemente con el borde de un edificio. Esto propició que el rodaje de las nueva entrega de las aventuras de Ethan Hunt tuviera que paralizar su producción hasta que Cruise estuviera completamente recuperado.

En relación a este suceso, el actor Danny Trejo ha salido a dar unas declaraciones sobre la realización de las escenas de riesgo por parte de grandes estrellas como Cruise. Según ha afirmado en un Facebook Live para Yahoo! Movies de forma bastante tajante, los actores deberían limitarse a interpretar sus papeles y dejar realizar estas escenas a profesionales, según su punto de vista.

Trejo opina que el hecho de que un actor quiera mostrar que tiene "los huevos bien grandes" puede conllevar a que ocurra como en 'Misión Imposible 6', que se deje a todo un equipo sin trabajo durante una temporada, resaltando además la labor de los especialistas para rodar este tipo de escenas de riesgo. El actor no menciona directamente a Cruise o a 'Misión Imposible' en sus declaraciones, aunque lo deja entrever de forma más que evidente.

"Sé que todas las grandes estrellas me odian por decir esto, pero no quiero arriesgar el trabajo de 80 personas sólo para decir que tengo los huevos bien grandes en The Tonight Show. Porque eso es lo que pasa. Creo que una gran estrella se acaba de torcer un tobillo haciendo una escena de riesgo y 80 o 180 personas están sin trabajo. Tenemos especialistas que hacen estas cosas. Y si se lesionan, siento decirlo, pero sólo necesitan poner un bigote en otro mexicano y podemos seguir adelante, pero si yo me lastimo, todo el mundo está sin trabajo. Así que no elijo hacer eso."