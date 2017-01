La comedia musical "La la land", de Damien Chazelle, se alzó anoche con el premio a la mejor película que otorga el Sindicatos de Productores de Estados Unidos, con lo que consolidó sus chances de coronarse en la próxima edición de los Premios Oscar, que se celebrará el 26 de febrero, cuando competirá en 14 categorías.



Con más de 20 galardones cosechados, entre los que destacan los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, estatuilla entregada por la asociación de críticos, la cinta protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling busca repetir lo ocurrido en 19 de las 27 ocasiones previas, en las que la favorita de los productores repitió su suerte en la entrega de los Oscars.



En la ceremonia de la noche de este sábado, "La la land" se impuso a otras nueve producciones, entre las que se encontraban "Moonlight", "Manchester by the sea", "Fences" y "Hidden figures", entre otras.



"El poder del cine no tiene fronteras ni puede ser expulsado de nuestros corazones, mentes y almas", indicó el productor de la cinta, Marc Platt, al recoger el premio en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, según informa la agencia española Efe.



En otros rubros, "O.J.: Made in America" se consagró como el mejor documental, "Zootopia" logró lo propio en el rubro animación y, en lo referente a televisión, "Stranger things" y "Atlanta" se alzaron con el reconocimiento a los mejores episodios en drama y comedia, respectivamente.