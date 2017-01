Emma Watson pudo haber sido otra princesa de Disney y no Bella

El cuento estuvo a punto de ser muy diferente. El nombre de Emma Watson surgió prácticamente desde la primera vez que se habló del remake en acción real de 'La Bella y la Bestia'. Pero ahora resulta que era porque Disney ya había iniciado las conversaciones con la actriz mucho antes que eso. Concretamente, desde que empezaron a trabajar en otro de estos remakes. Resulta que Watson pudo haber sido Cenicienta.



Lo explica la propia Emma Watson a Total Film: "No sabía que iban a hacer 'La Bella y la Bestia' en el momento en el que rechacé 'Cenicienta'. Pero luego me ofrecieron a Bella". ¿Cuál fue la razón para decantarse por una y no por la otra? "Sentía que el personaje me representaba más que Cenicienta. Se mantiene curiosa, compasiva y abierta de mente. Y ese es el tipo de mujer que quiero adoptar como modelo a seguir, si tengo elección. De una forma extraña, desafía el status quo del lugar en el que vive, y eso lo encuentro realmente inspirador. Y también, consigue mantener su integridad y tener un punto de vista completamente independiente. No se deja llevar fácilmente por lo que piensan los demás".



Al decir no a Cenicienta, el puesto vacante se llenó con Lily James, que protagonizó la película dirigida por Kenneth Branagh y que superó los 500 millones de dólares en la taquilla mundial.