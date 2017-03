Emma Watson: "Creo en la libertad de opinión y en la igualdad"

En «La Bella y la Bestia», Emma Watson ha convertido la interpretación en algo personal. Admiradora del personaje desde su infancia, la actriz confiesa que se sentía responsable por tener que transformar el papel para los millenials sin perder su esencia por el camino. «Desde niña he vivido obsesionada con Bella, ha sido una inspiración y un ejemplo. No puedo explicar con palabras lo que significaba para mí, pues hay algo en su espíritu, en su energía, que sabía que me pertenecía. Cuando supe que iba a interpretar el personaje, quise estar segura de que lo iba a hacer manteniendo su espíritu, los valores de aquella joven que me ayudó a ser la mujer que soy hoy en día», afirma la actriz. «Cada vez que me probaba un vestido sentía o pensaba en la película original porque quería que tuviera su esencia. Bella representa la libertad, no he hecho más que revisitar lo que ya estaba escrito».



Watson ha creado una Bella a imagen y semejanza de sus aspiraciones como mujer. «Me encanta esta nueva versión de la historia porque presenta a Bella como a una activista que anima a las niñas a leer e intenta extender el conocimiento. Su activismo provoca miedo y asusta a su sociedad» explica la actriz. Amante de la lectura, Emma tiene su propio club de libros y está licenciada en literatura inglesa. La actriz es lo menos parecido a una celebridad hecha a si misma a golpe de foto en Instagram. «Estoy contenta de haberme tomado un tiempo para mi carrera ya que así puedo dedicarme ahora a trabajar. Creo que es importante estudiar, parar y pensar qué quieres hacer con tu vida. Mis años universitarios me ayudaron a desarrollarme y mi vida es hoy mucho más rica gracias a mis estudios», afirma.



Watson, embajadora de buena voluntad para Naciones Unidas y feminista a tiempo completo, reconoce que en la Universidad sintió el rechazo por parte de algunos de sus compañeros. «Sé que es difícil vivir en un microcosmos, como es la Universidad o el colegio, donde encuentras que la gente que te rodea son los únicos que existen en el mundo. Recuerdo cómo me sentía porque no encajaba.Es un sentimiento ridículo pero, en esos momentos, es así como te sientes. Quiero decir a todo el que tenga una sensación similar que hay un mundo enorme ahí fuera, lleno de gente que se siente diferente, con opiniones e intereses que no se parecen a los de la mayoría. Lo importante es salir y encontrar la tribu a la que pertenecemos», admite Emma.



Obsesionada con la educación, con el medio ambiente, con elegir diseños y maquillaje ecológicos para la gira mundial de «La Bella y La Bestia», Emma sufrió el castigo de las redes con su desnudo en la portada de la revista Vanity Fair. «No es fácil ser rebelde, aislarse del resto de la gente. No es fácil elegir cada batalla y pelear contra la corriente, contra el sistema establecido. Bella lo hace y es un gran ejemplo para mí y para todas las mujeres del mundo». Decía Baudelaire que todos tenemos el derecho a contradecirnos y Watson, criticada por los bots que acosan desde las redes, sabe articular sus contradicciones. «Cada uno tiene su propia experiencia y su manera de entender su vida, yo creo en la libertad de opinión y en la igualdad».