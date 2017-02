Emma Watson: "Adoré 'La Bella y La Bestia' desde los cuatro años

En las últimas horas, Walt Disney Pictures lanzó un par de videos de "La Bella y La Bestia" (Beauty and the Beast), versión en acción real de aquel film animado de 1991 que debe llegar a las salas de cine el próximo 17 de marzo. El primero de ellos cuenta con declaraciones de las estrellas, mientras que el segundo se enfoca en Ariana Grande y John Legend, responsable de cantar el tema principal de la cinta.



Respecto al llamado "Una adaptación del clásico animado", Emma Watson confesó allí que "he adorado 'La Bella y La Bestia' desde que tenía unos cuatro años". Además de explicar que sentía la necesidad de hacerle justicia por el cariño que siente por la historia, apuntó que la calidad de producción es "realmente increíble". "Sé que la he visto cientos de veces desde entonces y ahora que tengo hijos es posible que sean miles", agregó Dan Stevens, el coprotagonista de la cinta.



Por su parte, el ganador del Premio de la Academia® y director del largometraje, Bill Condon, reconoció que la animación "era la película más hermosa y perfecta. La cuestiónes: ¿Por qué hacr algo que es tan perfecto?". "En parte, era por la enorme oportunidad de crear una versión con actores totalmente realista y descubrir a Bella de nuevo, 25 años después, como una heroína del siglo XXI", respondió.



Fuente: TNT