Emma Thompson no estará en la secuela de Love Actually

La secuela de 10 minutos de Love Actually que prepara Richard Curtis para el Comic Relief de la BBC, presentará el regreso de la mayoría de los personajes originales. Sin embargo, habrá una ausencia clave: Emma Thompson.



La actriz decidió no participar debido a la triste muerte de su amigo y compañero de pantalla, Alan Rickman, que daba vida a su marido infiel en el clásico navideño.



Martine McCutcheon, responsable de dar vida a la secretaria de Hugh Grant, reveló la triste noticia en una entrevista con Loose Woman. "Hasta lo que yo sé, muchas personas regresan al reparto. Es algo como, ¿dónde están ahora? luego de todos estos años. Sé que Emma Thompson dijo que preferiría no participar porque no sería lo mismo sin Alan Rickman. Y no creo que yo me sentiría bien si lo haría sin Hugh".



Hablando con Press Association, el director y guionista Curtis admitió que "lidiar con Alan es muy complicado". "No estamos trabajando con todo el mundo. Estamos haciendo como dos tercios de gente. Ems no está en la historia. Simplemente no puede hacerlo".



Anteriormente, Thompson expresó un desgarrador tributo a su amigo, luego de que el actor muriese el año pasado a los 69 años.



En la declaración, la actriz dijo que había visto a Rickman antes de fallecer, y que su muerte es muy "dolorosa".



"Alan era mi amigo así que es muy duro escribir porque acabo de darle un beso de despedida. Lo que más recuerdo en estos momentos de dolor es su humor, inteligencia, sabiduría y bondad. Su capacidad de derrumbarte con una mirada o levantarte con una palabra. La intransigencia que lo hizo el gran artista que era - su inefable y cínico ingenio, la claridad con la cual vio muchas cosas, incluyéndome, y el hecho de que él nunca me escatimó. Aprendí mucho de él. Fue el más excelente actor y director. Y no puedo esperar en ver que hará en su próxima fase. Me considero muy privilegiada al haber trabajado con él tantas veces y el haber sido dirigida por él. Fue el mejor compañero. En vida, arte y política. Confiaba absolutamente en él. Era, sobre todas las cosas, un ser humano raro y único y no veremos nunca meas a alguien como él".



El corto, que ha comenzado su rodaje, se emitirá por el canal BBC One de Reino Unido el 25 de marzo.