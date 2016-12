Emma Stone se prepara para ser Cruella De Vil

Disney le tomó el gusto a los clásicos -o la reinvención de ellos- de acción real y prepara otra película. En esta oportunidad, el estudio del ratón más famoso del mundo está listo para llevar a la pantalla grande la cinta de Cruella De Vil, uno de los personajes más malvados que puso en jaque la vida de bellísimos e inocentes cachorros dálmatas para hacerse un tapado. ¿La elegida para el papel? Emma Stone.



¿Te sorprende? Esta talentosa actriz está en todos lados y se luce en cada película que elige, como la aplaudida "La La Land". Con esta producción tiene otra oportunidad de hacerlo, esta vez bajo la dirección de Alex Timbers. El particular realizador es quien está como productor ejecutivo de la reconocida serie "Mozart in the Jungle".



No hay un argumento confirmado, pero se rumorea que el film estará situado en los '80 y que contará el origen de la malvada Cruella. Con música y algo de reflexión sobre el mundo de la moda y el uso de animales, las cámaras se encenderían en 2017 y esperamos pronto fecha de estreno.



