Emma Stone, la gran favorita

Emma Stone es la favorita para ganar el Óscar a la mejor actriz, una categoría muy reñida donde se han quedado fuera trabajos brillantes como los de Annette Bening ("20th Century Women"), Amy Adams ("Arrival"), Jessica Chastain ("Miss Sloane") o Taraji P. Henson ("Hidden Figures").

EMMA STONE, el encanto de "La La Land"



Se trata de su segunda nominación ("Birdman") y la primera en esta categoría. Stone, que interpreta en la cinta a Mia, una joven aspirante a actriz, canta, baila y enamora en la obra de Damien Chazelle, un musical para el que ensayó durante casi tres meses y para el que le sirvió su experiencia previa en el teatro con la obra "Cabaret".



La química de Stone con Ryan Gosling -con quien ya coincidió en "Crazy, Stupid, Love" y "Gangster Squad"- es uno de los puntos fuertes de la cinta, y la intérprete se desempeña con destreza y talento en las coreografías de ensueño de la historia, ya sea enamorándose en las colinas de Hollywood o surcando el cielo del observatorio Griffith.



Stone es el motor, el corazón y el alma de esta cinta que ya le ha deparado el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores de EE.UU. por un personaje con el que guarda ciertos paralelismos, ya que en la vida real también pasó años tratando de mostrar su talento en multitud de audiciones y nunca perdió la fe en sus posibilidades a pesar de los constantes rechazos.



Isabelle Huppert, primera nominación por la monumental "Elle"



Es una de las grandes damas de la interpretación, pero a pesar de haber rodado más de un centenar de películas en su carrera y de haberse convertido en un icono, la de "Elle" es la primera nominación al Óscar para Huppert, que ya ha ganado el Globo de Oro así como los galardones de la crítica de Los Ángeles y Nueva York.



Ese papel, el de Michèle Leblanc, una mujer que busca una venganza muy particular tras sufrir una brutal agresión sexual, fue rechazado -al considerarlo demasiado arriesgado- por varias de las actrices más famosas de Hollywood cuando el proyecto se iba a originar como una producción estadounidense.



Actriz fetiche de Claude Chabrol, la "pianista" de Haneke y símbolo de la libertad sexual femenina en el cine, a sus 63 años podría dar la campanada y llevarse la estatuilla dorada como reconocimiento a una de las trayectorias más fascinantes del séptimo arte.



NATALIE PORTMAN, fascinante retrato de la tragedia en "Jackie"



La ganadora del Óscar por "Black Swan" y candidata por "Closer" vuelve a la carga con "Jackie", del chileno Pablo Larraín, que plantea la muerte de John Fitzgerald Kennedy desde el punto de vista de su mujer, Jackie, sentada junto a él cuando recibió los disparos en Dallas y viuda con tan solo 34 años.



"Jackie" es posiblemente el mayor reto hasta ahora en la carrera de la actriz, que llegará a la ceremonia de los Óscar en avanzado estado de gestación y que ha cosechado fastuosas críticas por su trabajo en el filme, especialmente por cómo perfeccionó el acento de la ex primera dama, su fragilidad y su esencia.



El papel le ha deparado los galardones de la Asociación de Críticos de Chicago, Dallas-Fort Worth, Denver, Georgia, Houston, Kansas City, North Texas, Phoenix y Washington DC, así como los reconocimientos del festival de cine internacional de Palm Springs y la sociedad de críticos de Internet.



RUTH NEGGA, dignidad frente al racismo en "Loving"



Nacida en Etiopía y criada en Irlanda, Ruth Negga, que disfruta de su primera nominación, es la menos conocida de las candidatas al Óscar en esta categoría, aunque brilla como la que más por su papel de Mildred Loving, una afroamericana casada con un hombre blanco (Joel Edgerton) en la Virginia de la década de 1950, donde estaban prohibidos los matrimonios interraciales.



Al casarse en 1958, los Loving violaron las leyes contra el matrimonio interracial de Virginia, por lo que fueron obligados a abandonar su estado natal para no ser recluidos en prisión, una situación límite que la actriz recrea con realismo y contención.



A sus 35 años, este supone el salto a las grandes ligas para Negga, una artista que siempre tuvo claras sus metas -de adolescente alquilaba clásicos del cine los viernes por la noche- y que cuenta con muchos seguidores gracias a sus papeles en las series "Agents of SHIELD" y "Preacher".



MERYL STREEP, la reina sigue en forma con "Florence Foster Jenkins"



Algunos, como el presidente de EE.UU., consideran que Meryl Streep está "sobrevalorada", pero lo cierto es que con esta nueva nominación, la actriz llega a las 20 candidaturas, la número 16 como protagonista, y supera en ocho a Katharine Hepburn, segunda en la lista de los intérpretes más nominados, con 12 menciones.



Streep se alzó con el Óscar por "Sophie's Choice" (1982), "The Iron Lady" (2011) y su rol secundario en "Kramer vs. Kramer" (1979), y aspiró al trofeo por "The Deer Hunter" (1978), "Silkwood" (1983), "Out of Africa" (1985), "Ironweed" (1987), "Postcards from the Edge" (1990) y "The Bridges of Madison County" (1995), entre otras.



En "Florence Foster Jenkins" Streep encarna a una extraordinaria melómana que estaba obsesionada, para desgracia de los oídos del público, en triunfar sobre los escenarios de Nueva York cantando como soprano a años luz de cualquier tipo de afinación.



La actriz logra insuflar al papel humor, ternura y autenticidad a raudales, sin caer en la parodia, y si ganara el Óscar igualaría el récord de Hepburn de cuatro estatuillas.