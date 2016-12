Elton John y James Taylor, juntos el próximo 8 de abril en Palermo

El legendario músico británico Elton John y el cantautor estadounidense James Taylor se presentarán el próximo 8 de abril en el Hipódromo de Palermo.



El creador de éxitos como "Rocket Man", "Your Song" y "Tiny Dancer", entre tantos otros, vuelve al país por cuarta vez: en 1992 se presentó en River; en 2009 en Boca; y en 2013 en el estadio de Vélez.



Taylor, por su parte, volverá a actuar en la Argentina después de más dos décadas y presentará parte de su nuevo álbum de estudio, "Before this world", editado en 2015, y tocará, además, sus mayores hits.



Las entradas para el doble espectáculo estarán disponibles en modalidad de preventa para los clientes de Banco Patagonia, desde el miércoles 21 de diciembre a las 12:00 hasta el martes 27 de diciembre a las 23:59hs. La venta al público en general comenzará a las 12:00 el miércoles 28 de diciembre.