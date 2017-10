La conductora radial Elizabeth Vernaci y el periodista y economista Alejandro Bercovich entrevistaron esta mañana en su programa de Radio con Vos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien, a pocos días de las elecciones, inició una suerte de ronda de entrevistas con distintos periodistas, como Chiche Gelblung, Luis Novaresio, Beto Casella, entre otros.



elizabeth-vernaci-cfk1.jpg



elizabeth-vernaci-cfk2.jpg

"No te olvides que es una conductora, literalmente. Yo soy una conductora radial. Fue muy relajado, es ridiculo hacer una nota desde el enojo. Si hacés una nota para los demás, te perdes de conocer a alguien. No terminás siendo quién sos vos".

Tras ser tendencia en redes, Vernaci afirmó: "No tengo idea, no me fijé en nada. ¿Eso es bueno? ¿Me van a llamar o qué?".

PrimiciasYa tuvo la oportunidad de entrevistar a la Negra Vernaci luego de una nota que tuvo rebote en los medios y en las redes sociales, ya que la animadora se convirtió en Trenden Topic en Twitter."Me quedé cansada tras la nota, porque es un trabajo agotador seguirla, es una mina muy inteligente, intensa y dice convencida las cosas que piensa. No hablé de política porque no conozco, me pareció que tenía que ir por el lado de la mujer, de las emociones y lo que vaya por fuera de la política", manifestó Elizabeth.Vernaci expresó: "Ella es muy agradable, vino con la mejor onda, estaba súper predispuesta. No había nada armado para decir o no. Yo sí porque lo tenia en la cabeza, pero fui siguiendo lo que decia ella"."Alejandro Bercovich hizo las preguntas políticas que tenía planeadas, estuvo muy bien ese momento también. Es donde ella más se interesó, estalló en ese tema, le encanta la política", agregó la comunicadora.¿Se encuentra muy lejos de CFK en sus creencias políticas? "No tengo una ideología muy clara, sé lo que no me gusta. Me gusta la izquierda pero no sé demasiado de política. Espero que solucionen los problemas de la vida cotidiana. Me sentí cercana a ella en cuanto a formas de vida, de dónde viene, su familia. No necesito sentirme cercana a ella en cuanto a ideología".