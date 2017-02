Si no fuera porque la premisa lo adelanta, durante su primera media hora, sería difícil concluir que Legion es una serie sobre el universo de los X-Men. De hecho, difícilmente parece ser de superhéroes.



Contada a través de narración no lineal, la serie sigue a David Haller (Dan Stevens), un joven que ha vivido buena parte de su vida en hospitales psiquiátricos, tras ser diagnosticado de niño con esquizofrenia. Haller alucina constantemente, lo que lo hace cuestionar lo que es real y lo que no. Eso incluye la destrucción que ocurre a su alrededor cuando está sobrepasado emocionalmente.



La trama tiene saltos temporales entre la vida de David en la institución donde se encuentra internado, donde entabla una extraña relación romántica con una paciente que se rehúsa a ser tocada, y un futuro cercano en donde está siendo interrogado por un agente del gobierno, sobre un incidente del cual no quedan claros los detalles hasta el último tercio del capítulo.



Es ahí donde alguien dice, "podría ser el mutante más poderoso que hayamos encontrado", y la conexión con los X-Men queda clara. Resulta que David no está enfermo -o no del todo-, sino que tiene habilidades que no sabe controlar.



Incluso después de eso, Legion nunca llega a presentarse como una serie de superhéroes tradicional. Su primer episodio tiene sólo una secuencia de acción hacia el final, pero el resto es más un thriller sicológico que una aventura de héroes enmascarados.



La razón de la particularidad de Legion -que FX (50 VTR, 607 Movistar) estrena el jueves 9 a las 22 horas- es su creador, Noah Hawley, el aclamado cerebro detrás de la adaptación televisiva de Fargo, que buscó enfocarse en los aspectos surreales de la historia más que acercarse a las superproducciones basadas en historietas de la pantalla grande.



Por eso se fijó en un personaje que no fuera el héroe tradicional. En los cómics, David Haller adopta el apodo de Legion debido a que cada una de sus personalidades tiene poderes distintos, haciéndolo tan poderoso como impredecible, siendo más un anti héroe que un salvador de la humanidad. En las historietas, el poder de Haller viene de una conexión directa con uno de los personajes más famosos de los X-Men: es el hijo ilegítimo del profesor Charles Xavier, que en el cine han interpretado Patrick Stewart y James McAvoy. Sobre si este trasfondo será presentado de la misma forma en la serie, Hawley ha optado por jugar al misterio, ni si quiera aclarando si es que la historia transcurre en el mismo universo que las películas.



La incursión de Hawley en el mundo de los superhéroes ha sido aclamada por la crítica. "Un electroshock de originalidad", afirmó sobre el primer episodio la revista Entertainment Weekly, mientras que el portal Variety aseguró: "Es un viaje, literal y figurativamente. Y la mayoría del tiempo es emocionante".



