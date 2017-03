El terrible testimonio de un joven que quiso salvar a una de las víctimas

Cafu Ricota es el nombre de usuario de Facebook de uno de los asistentes al recital del Indio Solari en Olavarría.



Según señaló en un posteo, fue uno de los tantos que intentó rescatar a una de las dos víctimas fatales, sería Bulacio, y no pudo hacerlo.



Acá la carta entera (Se respeta tal cómo lo escribió su autor):



Vengo de olavarria, nunca en mi vida vi algo semejante. Estaba en el poggo y un loco empezo a convulsionar, tiritaba en el piso mientras todos lo pisaban, eramos varios queriendo sacarlo, nos pisaron, golpearon, asficciaron y seguimos ahi sacando gente casi muerta. El chico que cuento de las convulsiones lo vi moror a mi lado, yo hice mucho para sacarlo y esos 15 borrachines q nombro el indio eramos 15 chabones exponiendonos a la muerte para sacar a mucha gente que no aguantaba. Me queda un sabor amargo en mi alma de no haber hecho mas x el chico q murio, me miraba como un cordero q estaba con el cuchillo en la garganta, pero era una persona. pisoteada como si fuese nada, me aplastaron y todo era x el, no pude. No se como se llamaba, ni se si era buen chabon, ni quien es su madre, ni de donde era, pero en mi interior le pido perdon, xq me miraba esperanzado de que lo salve mientras se mordia la lengua y tiritaba. hasta q ya los pisotones no le hicieron mas nada, hasta que sus ojos estaban vacios, x no parar el recital media hora murio gente. el indio se lavo las manos y podia parar eso, en vez de tocar dos horas hubiese tardado 5... si alguien sabe quien era y como se llamaba se lo agradezco. me fui al 6to ,7mo tema indignado. no agite a pesar de todo, una vida no vale un tema, ni cinco minutos, ni una hora. asi como yo hoy cargo la culpa y el peso de poder sacar a ese pibe, espero q el indio se haga cargo de lo q paso.gracias x todo y gracias a la gente q ayudo a q no haya mas muertes





