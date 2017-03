El terrible drama que el adorable niño de Jerry Maguire tenía escondido

Jonathan Lipnicki tenía 6 años cuando alcanzó la fama como la adorable estrella infantil en la exitosa película Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise y Renee Zellweger. Ahora, el actor de 26 años habló por primera vez sobre su larga batalla contra la depresión, que se inició cuando la popularidad le llegó a muy temprana edad.





"He estado en tratamiento durante mucho tiempo porque tuve un problema muy serio de ansiedad y depresión", declaró Lipnicki en una entrevista a TooFab. "Sentí que no sabía cómo iba a terminar mi vida".





Lipnicki decidía finalmente hacer público la duro que fue para él crecer como un actor infantil tras revelar el lunes pasado en un post en su perfil de Instagram que fue víctima de bullying en sus años en la escuela.





Sorprendentemente para Lipnicki su papel en Jerry Maguire no se tradujo en popularidad entre sus compañeros. Tristemente, fue todo lo contrario.





"Como niño/adolescente actor, recibí bastantes bromas de personas que ahora son mis amigos en Facebook. Me decían que era alguien del pasado, que nunca volvería a tener trabajo", expresó en su mensaje el actor.





"Me hicieron sentir una basura todos los días de la escuela hasta el punto que tenías ataque de pánico cada noche, porque me preguntaba cómo iba a pasar el día", añadió el actor, que también protagonizó Stuart Little. "Fue humillante".





"Amo trabajar y el arte de hacerlo, y quiero probarles que soy feliz. Nadie puede pararme (...) Estoy aquí para ayudar a otros compartiendo mi experiencia. No soy una víctima, soy un sobreviviente", manifestó.

Lipnicki volverá a la pantalla en la comedia Pitching Tents, que se estrena a fin de mes, y también en Altitude, película de Lionsgate, que él produjo y también protagoniza, junto a Denise Richards y Dolph Lundgren.