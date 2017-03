El Salvador quiere prohibir la exhibición de "La Bella y la Bestia" a menores

La diputada salvadoreña Lucía de León, pidió en la Asamblea Legislativa de ese país centroamericano que se clasifique a la película "La Bella y la Bestia" como sólo apta para mayores de 18 años a petición de una asociación evangelista que entiende que la cinta es "inmoral" por su "contenido explícitamente homosexual".



La diputada de León admitió que la asociación "Santa Tecla Organizada para Cristo" le había enviado una carta en la que le pedía no sólo que los menores no pudieran ver la nueva adaptación del clásico cuento de hadas francés producida por Disney y dirigida por Bill Condon, sino que directamente se prohibiera su proyección en el país, informaron medios salvadoreños.



"Esta película es de contenido explícitamente homosexual y promueve una conducta inmoral que perjudica la identidad y personalidad de los niños", decía la misiva evangelista que la diputada leyó en el recinto legislativo.



No se trata de la primera repercusión negativa generada por la noticia acerca de la homosexualidad de LeFou (Josh Gad), el ayudante del villano Gastón en la trama, ya que a comienzos de esta semana el gobierno de Malasia decidió aplazar "indefinidamente" el estreno del filme en esa nación asiática.

Cansado de la excesiva atención despertada por el "momento gay" de la película -que en rigor sólo se trata de una escena de tres segundos en extremo naif- el propio Condon afirmó a medios estadounidenses que estaba "cansado" y que consideraba que "viendo la película en su totalidad, es apenas una cosa menor que fue exagerada".



"La gente no ha visto todavía la película", continuó el director de cine de 61 años según la agencia ANSA, en referencia a su aún pendiente estreno mundial, y agregó que los espectadores "tienen que verla y entenderán de que se trata. LeFou es alguien que un día quiere ser Gastón y al día siguiente quiere besar a Gastón. Él está confundido acerca de lo que quiere, es alguien que acaba de darse cuenta de que tiene esos sentimientos".



Según Condon, el filme ofrece mucha más diversidad de lo que se está hablando de LeFou: "Eso es muy importante. Tenemos parejas interraciales, se trata de una celebración de las individualidades, y esto es lo emocionante al respecto", añadió.