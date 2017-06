El rating de "ShowMatch" con lo sucedido a Tinelli y la conducción de Moria

Por primera vez desde que comenzó el ciclo ShowMatch o en las ediciones del Bailando 2017, Marcelo Tinelli se quedó sin voz al aire.

Luego de haber hecho la presentación de todos los días, presentar al jurado y a todo su equipo, Tinelli se predisponía a realizar el anuncio de los debutantes en la pista del certamen de la pareja conformada por Rocío Guirao Díaz y su marido Nicolás Paladini, el conductor repentinamente se quedó sin voz.

Tinelli se retiró del estudio y Moria Casán tomó las riendas del programa. Minutos antes de que termine el ciclo, el conductor regresó luego de ser atendido por el Doctor Labonia.

"Nunca me pasó una cosa igual. Si elevaba la voz, me caía. Dije `Me ahogo en cámara'. Una cosa tremenda", señaló.

Lo cierto es que en materia de rating, ShowMatch se mantuvo con un gran promedio de 17.7 puntos con picos de casi 20, según Ibope, siendo lo más visto del viernes. Los cuartos del ciclo fueron: 16.9; 18.5; 19.2; 18.6; 18.3; 17.8 y 15.0.