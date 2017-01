El racismo también dijo presente en la entrega de premios

Emocionaron las palabras de Viola Davis durante la ceremonia de los Globos de Oro 2017. La estadounidense recibió el premio a mejor actriz secundaria por su trabajo en Fences, de Denzel Washington. Fue su primer Globo de Oro. La cinta relata la discriminación racial vivida en los Estados Unidos de los años '50 a través de la historia de una familia encabezada por Troy, un ex jugador de béisbol que se ve obligado a trabajar como basurero. Davis dedicó el galardón a su padre, a quien se refirió como "el Troy original, un cuidador de caballos que no aprendió a leer hasta que cumplió los 15". El discurso, colgado en el perfil de Twitter de los Globos de Oro, alcanzó en sus primeras siete horas de publicación los 7.600 "me gusta" y los 5.100 compartidos.