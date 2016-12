El protagonista de Vikings sueña con dejar la actuación y radicarse en Australia

Los planes del modelo de Calvin Klein reconvertido en actor Travis Fimmel, conocido actualmente por su papel protagonista en la serie 'Vikings', pasan por abandonar su carrera interpretativa en un futuro no muy lejano, cuando por fin haya conseguido reunir el dinero suficiente como para comprarse una casa en su Australia natal.



"Aún no he ganado el suficiente. Quiero una granja muy grande, y todo es muy caro en Australia. Aún me queda un largo camino por delante, desgraciadamente. Tenía un plan a dos años vista que se convirtieron en cuatro y más adelante en seis años. Llevo intentándolo ya unos 16 años. Los planes nunca salen bien. Pero en cuanto reúna una cantidad suficiente de dinero me iré", asegura ahora el intérprete en una entrevista a la revista Interview.



El guapo australiano acabó haciéndose un nombre en el mundo de la moda por necesidad más que por vocación, para conseguir un visado en Estados Unidos con el que seguir probando suerte como actor, una profesión a la que también llegó más por puro azar que por cualquier otro motivo.



"No sé cómo acabé haciendo esto, supongo que todo empezó cuando conseguí un trabajo. Tengo muchas más oportunidades de ganar dinero así que en una granja. No tengo ni idea de por qué sigo haciéndolo, sigo sin tenerla para ser sincero", reconoce el intérprete, a quien no le importa lo mucho que puedan odiarle por su aparente indiferencia ante el éxito y la fama los aspirantes a estrellas u otros compañeros de profesión.



"Me da lo mismo. ¿Por qué iba a enfadarse la gente conmigo? ¿Se creen que estamos curando el cáncer o algo? Creo que si alguien se ofende por mis palabras es porque se toma a sí mismo demasiado en serio, es solo un trabajo. No es mejor que el de un médico. Hay aspectos maravillosos de la actuación y todo eso, pero a mí no me afecta".





Fuente: BangShowbiz