El protagonista de The Walking Dead promete un gran final de temporada

La séptima temporada de The Walking Dead ha sido recibida por sus seguidores de forma realmente dispar. Por un lado, la llegada de Negan ha sido recibida con los brazos abiertos, pero, por otra, algunos fans de la ficción zombi no acaban de asumir la posición de sumisión en la que hemos visto a los supervivientes en la primera mitad. Sea como sea, existe un sentimiento bastante generalizado de que la primera mitad de la séptima temporada no ha mantenido la intensidad ni de la 'premiere' ni de entregas anteriores, y, de hecho, eso ha afectado a los datos de audiencia registrados.

Sin embargo, las cosas prometen cambiar en la segunda mitad de la séptima temporada. Para empezar, porque el último episodio emitido mostraba el reencuentro de varios personajes y Rick revelaba a los suyos su intención de declararle la guerra a Negan y a los Salvadores. El encargado de interpretar al personaje en la serie, Andrew Lincoln, habló sobre ello en una reciente entrevista con Digital Spy y ha explicado que todos los pasos que se dan en la serie se hacen con el objetivo de servir a la historia que tienen en mente.

Según Lincoln, la recta final hará que la séptima temporada haya merecido la pena.

"Obviamente, no quieres que la reacción de los fans sea negativa, pero si estás tratando de hacer algo diferente, único, desafiante, y esperemos que peligroso y nuevo, a veces puede provocar diferentes reacciones de la gente. Y yo apoyo a todos los que están contando esta historia, especialmente a los guionistas y a los directores. Es una valiente, atrevida y desafiante historia la que estamos desarrollando. [...] Diría que está temporada cobró mucho más sentido cuando gastamos el último rollo de cinta en la lata para el episodio 7x16".

Lincoln ya había adelantado que el final de la séptima temporada sería brutal con anterioridad. De hecho, según explicó él mismo, se puso a bailar cuando acabó de leer el guión.

La segunda mitad de la séptima temporada se estrena el 12 de febrero en AMC. La cadena estadounidense ya ha encargado una octava temporada que verá la luz en 2017.

Fuente: Sensacine